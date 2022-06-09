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網紅商標爭議 律師立委提醒：多留意聘僱合約

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委李貴敏。本報資料照片
國民黨立委李貴敏。本報資料照片

YouTuber波特王和經紀公司的合作糾紛事件，引發議論。國民黨立委李貴敏表示，有網紅或不少網友以為，離開原來的東道主後，可以搶先部署註冊商標。但是，商標的註冊登記並不是搶先就絕對沒問題。她也提出幾個面向提醒年輕朋友參考。

李貴敏指出，網紅經濟當道，越來越多年輕朋友在網路平台嶄露頭角，甚至一夕之間成為網路紅人，連帶讓商務糾紛，甚或商標爭議浮上檯面。例如：有網紅或不少網友以為，離開原來的東道主後，可以搶先部署註冊商標。

李貴敏指出，首先，聘僱合約對於各類智財權多有明文規定，且多約定屬於僱主所有；畢竟，僱主業巳投入相當的資源。因此，受僱的網紅們一定要注意，如果跟東道主間曾簽訂聘僱合約，且合約裡對智財權已有歸屬約定時，一定要先看淸楚，免得吃力不討好。不但拿不到想要的權利，才落得違約賠償的下場。

其次，李貴敏提到，如果這個註冊的商標曾有類似商標存在、類似世界著名商標、或跟其他著名的藝名、筆名、姓名或著名的公司行號、商號、標章等名稱類似，而足以導致讓消費者混淆誤認的情況，就有可能構成「商標法」第30條規定商標「不得註冊」的情形。

而可依「商標法」第48條，即便已申請商標登記，只要在商標註冊公告後3個月內，任何人都可以去異議，讓這個商標沒有辦法取得登記。

李貴敏說，就算是商標已經登記後，按「商標法」第57條規定，對前述等會使消費者混淆的商標，即便申請人巳取得商標註冊，利害關係人仍可在其後申請評定該商標無效。只是，除了惡意登記商標者外，評定無效時間限於5年。這也是在蘇打綠案件中法院判決所看到的。

李貴敏說，簡言之，員工跟東道主不歡而散時，真的要特別注意搶先登記商標，未必就能夠合法取得商標。提醒大家還是要先回去看一下，以前的聘僱合約有沒有智財條款，再看看有沒有商標法30條不得註冊的情形；更要注意不要使用未經合法授權的商標，才不會構成侵權行為而需擔負刑責與民事賠償責任。

李貴敏 網紅

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