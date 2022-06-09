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許淑華爆曾因預算被網軍攻擊 對方是陳佩琪姊妹淘小孩

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
台北市議會質詢。記者徐偉真／攝影
台北市議會質詢。記者徐偉真／攝影

台北市政府網軍案延燒，議員許淑華今天表示，她過去幫市長柯文哲強力捍衛社會住宅預算，結果被網友罵是「黑黑議員」，後來查出罵她的是柯文哲妻子陳佩琪姊妹淘的小孩，後來還透過蔡壁如來拜託不要告，她回應可以，但要登報道歉。

許淑華下午質詢時說，陳佩琪過去曾說網軍是「黑黑產業鏈」，她要柯文哲回去跟陳佩琪說，要她捫心自問，2016年民進黨推柯文哲出來選市長，第一任時大家努力幫他捍衛預算，針對社宅政黨協商16小時，總算捍衛下來，她當時也參加協商，結果網軍在網路上罵他們和特定產業有關，是「黑黑議員」、「金權政治」。

許淑華說，他們後來提告，本來告誹謗，但檢察官起訴用加重誹謗罪並被判刑，他們去查該網友身分，發現是陳佩琪姊妹淘的孩子，之後還透過蔡壁如來拜託她不要告，她說可以，但要登報道歉，畢竟已涉及誹謗、個人名譽問題。

許淑華說，很多事情有做就承認沒關係，反正都會爆發，各局處攻擊議員，不要以為沒人知道，柯文哲不要再只說1450攻擊他，議員也遍體麟傷，她本來不想再提這件是，今天把真相告訴柯文哲，她不想再傷害任何人，如果沒有網軍，就調查清楚。

柯文哲未對此多做回應，僅在許淑華說「你的網軍」時回應「這句話就有問題了，什麼我的網軍？」

柯文哲 許淑華 陳佩琪

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