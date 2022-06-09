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陸學者喊「把台積電搶到手」 謝長廷：標準的強盜邏輯
對於中國大陸經濟學者陳文玲稱「一定要把台積電這本來屬於中國的企業搶到中國手裡」，我駐日代表謝長廷今表示，「這是標準的強盜邏輯」。
謝長廷今在臉書發文寫道，陳文玲在最近的一場論壇揚言：「我們一定要把台積電這本來屬於中國的企業搶到中國手裡。」她並補充說：「要抓緊時間，台積電正加快向美國轉移，要在美國建立6個廠，我們（中共）絕不能讓它轉移的目標全部實現」。
謝長廷指出，這番話經外電美國之音、德國之聲等報導後，舉世皆知，各方無不譴責是荒謬。
謝長廷直說，「看到別人有好東西就想搶，看到別人有錢就想搶，這是標準的強盜邏輯，講的這麼赤裸裸，連時間緊迫原因都和盤托出，沒有下限，倒是令人十分意外。」
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