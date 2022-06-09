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柯市府爆「網軍」事件 簡舒培建議：請四叉貓來調查

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員簡舒培下午在市政總質詢時，針對網軍事件，要求警察局依社維法、衛生局依傳染病防治法進行調查。圖／取自議會網站
台北市議員簡舒培下午在市政總質詢時，針對網軍事件，要求警察局依社維法、衛生局依傳染病防治法進行調查。圖／取自議會網站

台北市政府「網軍」爭議持續延燒，市府稱帳號是2年前的找不到，挨批心裏有鬼；台北市議員簡舒培下午在市政總質詢時，針對會展基金會的林姓人員是否造謠，要求警察局依社維法、衛生局依傳染病防治法進行調查，若府內自行調查恐球員兼裁判，資訊局應成立外部專案，讓網友或四叉貓都可以邀來調查，因為查得又快又準。

簡舒培指出，市府昨天出爐的調查報告，非常不及格，上班時間上PTT的市府公務員名單， 四叉貓已經放在臉書上了，北市府還花一周時間才查出來；且這分報告，只要拿手機看，四叉貓在6月4日、5日的臉書，比這報告還精采仔細，且議員陳怡君也查到了，但資訊局卻說查不到，但四叉貓昨晚就示範給資訊局看怎麼查，難道資訊局比不上四叉貓？

簡舒培表示，網紅和議員都查到了，按市府SOP，柯文哲不會震怒嗎？還是帶風向，柯很開心？柯文哲說，他不會震怒，不是批評人的都是網軍，台北市的ip位址，駡柯文哲的也不少，但他不會去查，這在一定是程度上是言論自由，若有造謠，涉及司法就去告，有人講個資、講隱私，講得震天價響，但在這件事情上，有個資、有隱私嗎？公務人員 也是人。

簡舒培說，難道幫市長帶風向，攻擊議員就合理？是民主常態？這些人是被網友抓出來的，上班時間有一群公務員 專做這事；柯文哲說，公務員上班，用非公務時間，這要改，該處分還是要處分，但不是在網路上反對誰就一定是什麼，管理上，結果最重要，但管公務員上班不可以這個、不可以那個「這不需要啦」。

柯文哲也說，網軍定義是什麼，要有中央廚房、要有對價關係、組織、領錢，才叫網軍。柯還說，他鄭重宣布，台北市府哪有什麼網軍，不要再帶風向；簡舒培則反酸，「不是你說沒有就沒有」。

簡舒培 四叉貓 柯文哲

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