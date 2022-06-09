民進黨：國台辦對台灣民主說三道四 徒增社會厭惡

國台辦回應國民黨主席朱立倫「九二共識是沒有共識的共識」時表示，九二共識不容任意扭曲，要保持頭腦清醒。民進黨回應，國台辦一再對台灣民主政治說三道四，只會徒增台灣社會的厭惡感，無助增加兩岸的互信。

民進黨表示，中共一直偏好以上對下的家父長、威權主義心態來處理複雜的兩岸爭議，單方面設定政治框架來限縮兩岸交流底線，一旦不符合中方的意願，就以偏激思想反應，已嚴重侵犯台灣人民的自由與民主價值，實為不智，更非泱泱大國之風範。民進黨指出，台海一旦爆發衝突，絕非只涉及兩岸之間，而是波及東亞區域各國，乃至全球穩定的重大事件。

民進黨呼籲中共當局，偏激的民族主義與專制極權只會帶來災難，無法解決問題。台灣國內政黨的路線跟政治主張，不是中共說了算，不要輕忽台灣人民對民主自由的堅定信仰與捍衛決心。