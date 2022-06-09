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游錫堃「台灣與中國互不隸屬」 斯洛伐克省長：智者之言

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
斯洛伐克暨布拉提斯拉瓦省訪問團今天參訪立法院，並進入議場體驗台灣國會議員開會場景與過程，斯洛伐克議員與布拉提斯拉瓦省省長德若巴（左二）當場模擬朝野立委打架與對立模樣，以及舉牌表達贊成或反對的立場。記者潘俊宏／攝影
斯洛伐克暨布拉提斯拉瓦省訪問團今天參訪立法院，並進入議場體驗台灣國會議員開會場景與過程，斯洛伐克議員與布拉提斯拉瓦省省長德若巴（左二）當場模擬朝野立委打架與對立模樣，以及舉牌表達贊成或反對的立場。記者潘俊宏／攝影

立法院游錫堃中午款宴斯洛伐克訪團時致詞表示，根據國際法，台灣、澎湖不屬於中國；台灣過去從未被中華人民共和國統治過，台灣與中國互不隸屬，台灣絕非中國的一部分，台灣與中國，一邊一國是鐵錚錚的事實。布拉提斯拉瓦省長德若巴則說，剛仔細聆聽游錫堃的致詞，他相信這是出自一位非常有經驗的智者之言。

斯洛伐克國會副議長勞倫契克、斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基相繼確診，未出席今日行程，由斯洛伐克布拉提斯拉瓦省長德若巴率團。游錫堃表示，希望兩位早日康復。

游錫堃表示，感謝勞倫契克、歐舒斯基、斯洛伐克國會及德若巴省長，支持台灣參與WHA，數度聯名致函WHO幹事長譚德塞；德若巴也用實際行動，拍片向全世界喊話邀請台灣參加，令人感動。他也要特別感謝斯洛伐克去年在台灣疫情緊張之際，贈送台灣16萬劑疫苗，幫助台灣抗疫。患難見真情，點滴在心頭。

游錫堃表示，斯洛伐克在1989年與捷克創造舉世聞名的「絲絨革命」，用非流血非暴力的方式，推翻共產黨政權，實行民主憲政。其後於1993年1月1日正式與捷克分離，獨立成一個國家；這表示雙方政府與人民都有極高的民主素養，才能在4年這麼短的時間，用理性的方式完成建國。

游錫堃說，斯洛伐克能以民主方式來決定自己國家的前途，這是國際的民主典範。在同一個時代，台灣也曾經經歷世界最長的戒嚴，1987年解嚴、1992年國會全面改選、1996年總統直選，才有今天的民主成就；尤其在民主化的過程中，台灣民主還須不斷地面對中國霸權的威脅，真是得來不易。

游錫堃指出，中國最近再度引用「開羅宣言」與「波茨坦宣言」，聲稱「台灣是中國不可分割的一部分」。他要強調，以上兩個宣言都不是條約，也都沒有台灣代表參與，它只是二戰期間的美中兩國表達戰爭期間的意願。戰後，1952年4月28日全球49個國家共同簽訂的「舊金山和約」才是真正的國際條約，才是正式處理台灣地位的國際法律架構。

游錫堃表示，根據和約第2條，日本放棄台灣、澎湖的一切權利、權利名義與要求，沒有提及台灣的主權歸屬，自然不能宣稱台灣的主權隸屬於中國。其後，台灣依國民主權原理與聯合國憲章民族自決精神，已經成為主權獨立的國家。

游錫堃說，台斯兩國邦誼不斷深化，昨天簽署的「台斯民事暨商事司法合作協議」，對兩國民商事司法合作有重大助益，立法院一定全力支持並優先列入議程。台灣跟斯洛伐克距離很遠，但兩國同樣熱愛自由民主。訪團的到來，讓站在前線抵禦共產主義擴張的台灣人感受到溫暖。

議員列霍茨基表示，斯羅伐克和台灣距離雖然遙遠，國與國之間若要深化友、建立情誼，彼此一定有許多相似點。像是斯洛伐克之前受到前蘇聯的打壓，台灣則是受到中國共產黨打壓。對於共產的強權欺壓，台灣政府和人民選擇捍衛並對抗強權，令人欽佩。

列霍茨基表示，斯洛伐克和台灣都算是非常年輕的民主國家，可以互相學習來對抗獨裁政權，建立公平社會。基於這些共同點，台斯可以繼續深化友誼。

德若巴表示，剛仔細聆聽游錫堃的致詞，他相信這是出自一位非常有經驗的智者之言。我要預祝台灣和亞太地區擁有和平，游錫堃提到民主國家和世界國家要團結合作，我相信自由民主國家會站在一起合作，斯洛伐克永會和台灣站在一起。

斯洛伐克 游錫堃 立法院

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