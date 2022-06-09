快訊

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

獨／彰基白色巨塔爭議 肝臟移植名醫陳堯俐將轉戰這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

剛見完的斯洛伐克訪團傳出確診 蘇揆下午會法訪團照舊

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院長蘇貞昌6日接見斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團。圖／行政院提供
行政院長蘇貞昌6日接見斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團。圖／行政院提供

斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團6日抵台，卻傳出訪團團長、斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurenčík）及副團長國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）確診，由於訪團才剛跟蔡英文總統、行政院長蘇貞昌見面，針對蘇貞昌下午接見法國訪團是否取消？行政院表示，下午行程不變。

行政院長蘇貞昌6日接見斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團，今天傳出斯洛伐克訪團確診。上午證實此事時，政院還未知情，行政院發言人羅秉成表示，由於接見訪團都有相關防疫規範、措施，接見會議形式也都有隔離、安全距離並全程戴口罩，蘇揆健康情形良好，不影響下午接見法國訪團行程。

蘇貞今天下午接見法國參議院外交暨國防委員會葛里歐副主席訪團。他今天在行政院會特別指出，近來國內頻頻出現「挺台」聲浪，這是蔡總統領導國家在外交上努力的成果。5月28日閉幕的第75屆世界衛生大會，台灣參與案，這次獲得全球88國、超過3800名各國行政官員、國會議員及國際友人聲援。

蘇貞昌說，本周一日本執政黨自民黨通過2022年經濟財政管理與改革基本方針，日本由首相表明每年重要課題及下年度預算編列方向方針，這是第一次提到台灣，而且強調台海和明的重要性，敦促兩案和平解決問題。歐洲議會也以壓倒性票數通過歐盟與印太地區安全挑戰報告案，不僅反對任何破壞台海，更將台灣視為歐盟在印太地區的民主夥伴，敦促歐盟在多元議題上加強台灣交流。

蘇貞昌說，今年已經有許多訪團來台，他接待的就有九團，都明確表達對台灣的堅定支持，光這周就有三個國家國會議員來訪、上周二美國參議員達克沃斯，本週一有斯洛伐克國會副議長率領來訪，到訪不僅顯示該國不分中央地方，對拓展台斯關係高度重視，團長更當面表示斯洛伐克重要夥伴，「遠比共產中國重要許多」。

蘇貞昌說，今天下午要接見法國跨黨派議員訪團，這是九個月內法國國會第三度組團來訪，也是法國總統大選後首發訪團，都在在印證台法兩國互動友好。

行政院長蘇貞昌6日接見斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團。圖／行政院提供
行政院長蘇貞昌6日接見斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團。圖／行政院提供

斯洛伐克 法國 蘇貞昌

延伸閱讀

剛見完蔡英文、蘇貞昌 斯洛伐克訪團團長、副團長確診

新冠肺炎新增病例一周下降11％ 蘇貞昌提醒「防堵登革熱」

影／蘇貞昌搭海科館新船出海 竟語出驚人嫌船名取得不好

7月脫口罩、8月開放邊境？蘇貞昌：已到最後關鍵時刻視情況調整

相關新聞

國民黨駐美處重啟 朱立倫批共機擾台不該發生

國民黨主席朱立倫於美東時間八日舉行國民黨駐美代表處揭幕儀式，宣布國民黨駐美處重返華府。朱立倫結束華府行程前受訪表示，國民...

立委打架紅到國外…斯國議員模擬全武行 綠委歹勢

斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團日前抵台，昨天前往立法院拜會；由於台灣立委打群架名聞遐邇，斯國議員當場模擬「全武行...

備戰百里侯／8月等時中還來得及？綠營內部意見分歧「沒非誰不可」

民進黨提名2022年台北市長、新北市長及桃園市長選舉人選卡關，傳出提名不設限在7月全代會召開前完成，最遲等到9月黨慶大會前完成提名即可，但一直「等時中」來得及嗎？綠營不同派系出現意見分歧，反對者喊話黨中央，小心戰術錯誤喪失先機。在桃園市長部分，則傳出新竹市長林智堅出戰可能性增加，但他對由誰出戰新竹市長有所堅持，黨內不滿他「一兼桃園二顧新竹」的雜音浮現。

照片看歷史／推動農業新技術 松山農機工廠1961年落成

1961年6月10日，中國農業機械公司松山新廠舉行落成典禮，由時任公司董事長蕭錚主持，時任經濟部長楊繼曾剪綵，台灣省政府主席周至柔揭幕，隨後一行人參觀工廠內部設施如車床、焊接等各機器操作使用情形。戶外也進行大規模機耕表演及農機展示。 中國農業機械公司是為配合農業機械化，國產農業機械而創設。1950年代台灣農業仍以耕牛為主要的耕耘動力，但耕牛的數量補充不易，也需要餵養成本。政府1953年研訂第一期台灣經濟建設計畫時...

備戰百里侯／桃園整合進入深水區 張善政有一棘手「必考題」待解

國民黨主席朱立倫強勢提名張善政參選桃園市長，引發地方反彈。但在已表態參選的前台北市議員羅智強、立法委員呂玉玲相繼退出後，整合問題進入「深水區」，地方咸認為，如何將這些力量納入自己的團隊，將是下一波整合的重中之重。不過地方人士提醒，未來選戰開打，張善政將有一個「必考題」，...

綠圍攻侯友宜 朱立倫訪美淪配角 恩恩案燒出兩個太陽

國民黨重返美國華府設代表處，在國民黨預想中，這等大事就算綠營不正面看待，好歹也會有重砲伺候朱立倫，有聲量、有討論，正反意見激盪，引發民眾注意此議題總是好事一件。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。