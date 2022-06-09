剛見完的斯洛伐克訪團傳出確診 蘇揆下午會法訪團照舊

斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團6日抵台，卻傳出訪團團長、斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurenčík）及副團長國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）確診，由於訪團才剛跟蔡英文總統、行政院長蘇貞昌見面，針對蘇貞昌下午接見法國訪團是否取消？行政院表示，下午行程不變。

行政院長蘇貞昌6日接見斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團，今天傳出斯洛伐克訪團確診。上午證實此事時，政院還未知情，行政院發言人羅秉成表示，由於接見訪團都有相關防疫規範、措施，接見會議形式也都有隔離、安全距離並全程戴口罩，蘇揆健康情形良好，不影響下午接見法國訪團行程。

蘇貞今天下午接見法國參議院外交暨國防委員會葛里歐副主席訪團。他今天在行政院會特別指出，近來國內頻頻出現「挺台」聲浪，這是蔡總統領導國家在外交上努力的成果。5月28日閉幕的第75屆世界衛生大會，台灣參與案，這次獲得全球88國、超過3800名各國行政官員、國會議員及國際友人聲援。

蘇貞昌說，本周一日本執政黨自民黨通過2022年經濟財政管理與改革基本方針，日本由首相表明每年重要課題及下年度預算編列方向方針，這是第一次提到台灣，而且強調台海和明的重要性，敦促兩案和平解決問題。歐洲議會也以壓倒性票數通過歐盟與印太地區安全挑戰報告案，不僅反對任何破壞台海，更將台灣視為歐盟在印太地區的民主夥伴，敦促歐盟在多元議題上加強台灣交流。

蘇貞昌說，今年已經有許多訪團來台，他接待的就有九團，都明確表達對台灣的堅定支持，光這周就有三個國家國會議員來訪、上周二美國參議員達克沃斯，本週一有斯洛伐克國會副議長率領來訪，到訪不僅顯示該國不分中央地方，對拓展台斯關係高度重視，團長更當面表示斯洛伐克重要夥伴，「遠比共產中國重要許多」。