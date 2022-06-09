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哥本哈根民主峰會9日登場 蔡總統、澤倫斯基受邀演講

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統。圖／取自總統府直播
蔡英文總統。圖／取自總統府直播

非營利組織民主聯盟基金會，9日起召開年度哥本哈根民主峰會，並宣布，將邀請蔡英文總統在10日透過視訊，向會議發表演說，主談台灣的民主經驗。

「民主聯盟基金會」由北大西洋公約組織（NATO）前秘書長拉斯穆森與商界、律師共同成立，今年是第5年召開「哥本哈根民主峰會」，9日至10日兩天會議將討論科技、民主，以及如何捍衛烏克蘭、反制專制政權和建立民主聯盟。這是蔡總統第3度受邀在民主峰會發表演說。

烏克蘭總統澤倫斯基也受邀在10日的會議演說，討論烏國民主以及歐洲的未來。主辦單位指出，值此俄羅斯侵略烏克蘭，此峰會提供為全球爭取民主的聲音提供一個平台，也有迫切需要團結政治、商界和媒體的領導者，民主運動人士和提倡者，提出新想法，遏制專制蔓延，讓民主重回有利位置。

蔡英文 澤倫斯基

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