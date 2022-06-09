影／開國民黨駐美代表處 朱立倫：我們回來了

國民黨主席朱立倫8日在華府賓州大道601號舉行駐美代表處揭幕，他說，與其說開幕，更應該說是重新開幕，16年前（應為14年前）被關閉了，形同自此在華府沒了國民黨的聲音，如今「我們回來了」。

朱立倫表示，今天是慶祝美國與中華民國台灣長存友誼的重要時刻；值此緊張時期，台灣需要全球的支持，尤其是美國；國民黨回來了，呼籲各界共同支持台灣、支持中華民國，國民黨不僅代表台灣人民，也是捍衛台灣、保衛民主、為和平安全與繁榮而戰的政黨。

朱立倫說，代表處成立後，歡迎各界與駐美代表黃介正、副代表黃裕鈞和志工們聯繫，在華府還有一群永遠的僑胞志工支持國民黨。

約翰霍普金斯大學客座教授卜道維（David Brown）致詞表示，國民黨在華府一直沒有代表，如今這樣的空缺被填上了，重設駐美辦公室有助於重建在台灣的中華民國與美國在未來的信任與合作，歡迎回到華府。

這場活動有美國國務院台灣協調處處長白丹利（Dan Biers）、CSIS資深研究員暨國務院前資深官員王曉岷（Robert Wang）、中華民國前國安局駐美特派員陳嶺珊，和前任尼加拉瓜駐聯合國常任代表賽維亞（Eduardo Sevilla Somoza）到場祝賀。

白丹利作為美國政府代表出席活動並和朱立倫等人互動寒暄，但他沒有致詞也不受訪。

國民黨2008年重返執政後，宣布關閉代表泛藍的國親聯盟駐美代表處，對美交流回歸官方單位駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）負責；時隔14年，朱立倫和副主席夏立言共同揭牌，宣布國民黨駐美代表處重回華府。

朱立倫事後被問到年底九合一選舉布局，以及2024年總統與立委選舉是否考慮與台北市長柯文哲領導的民眾黨「藍白合作」，他說，會積極徵詢並與地方協調，推出最好候選人；他為國民黨桃園市長被提名人張善政背書，強調張的支持度從提名至今，每次民調都勝過民進黨潛在候選人。

朱立倫並未回應藍白合作，他說，現在談2024實在太早了。 國民黨主席朱立倫宣布重設國民黨駐美代表處。華盛頓記者張文馨／攝影 美國國務院台灣協調處處長白丹利（Dan Biers，前方右一）作為美國政府代表出席活動並和朱立倫等人互動寒暄，但他沒有致詞也不受訪。華盛頓記者張文馨／攝影 CSIS資深研究員暨國務院前資深官員王曉岷（Robert Wang，左起）、中華民國前國安局駐美特派員陳嶺珊、前任尼加拉瓜駐聯合國常任代表賽維亞（Eduardo Sevilla Somoza）、國民黨副主席夏立言、國民黨主席朱立倫、約翰霍普金斯大學客座教授卜道維（David Brown）、國民黨駐美代表黃介正，和美國國務院台灣協調處處長白丹利（Dan Biers）在揭幕儀式完成後合照。華盛頓記者張文馨／攝影

【中央社華盛頓8日專電】

國民黨主席朱立倫今天為國民黨駐美代表處揭牌，宣告「我們回來了」，盼在美為台灣、中華民國爭取支持。美國國務院台灣協調處長白丹利到場祝賀，美學者也對國民黨重返華府樂觀其成。

目前訪問華府的朱立倫今天在白丹利（DanBiers）、美國前國務院亞太經濟合作（APEC）資深官員王曉岷（Robert Wang）及多位美國學者見證下，為籌備數個月的國民黨駐美代表處揭牌。

朱立倫致詞表示，自國民黨14年前關閉駐美代表處以來，世界首都華府就聽不見國民黨的聲音。隨著國民黨今天恢復設處，「我們要說我們在這，我們回來了」。

朱立倫說，今天是非常重要的時刻，大家一起慶祝美國與中華民國台灣的長年情誼，尤其在這個情勢緊張的時代，台灣需要所有來自世界的支持，特別是美國友人。

朱立倫強調，國民黨是捍衛台灣的政黨，是保護台灣民主的政黨，也是為和平、安全與繁榮奮戰的政黨。他說，國民黨重返華府後，將共同為台灣、為中華民國爭取支持，也會代表台灣人民。

西元2008年馬英九當選總統，即關閉國民黨在美代表處，對美事務由外交部負責；2016年國民黨失去政權後，也未再派專人駐美。

為重建與美方交流管道，國民黨去年11月開始恢復華府設處籌備工作。最後地點選定華府賓州大道上一棟能遠眺美國國會山莊的大樓9樓，由國民黨國際部主任黃介正、國際部副主任黃裕鈞分別擔任駐美處代表與副代表。

黃介正指出，自己曾旅居華府很長一段時間，相信很多人認識他，他也認識不少人。未來他將竭盡所能，不只為國民黨，也為台灣、為中華民國打拼。

黃介正表示，他們特別為國民黨駐美代表處，選一個能每天提醒自己「只有天空才是極限」，還能在美國首都看到「青天白日」的地方。他說，未來將徵詢美國友人指導意見，不只建立友誼，也會作專業性交流。

談到對國民黨重返華府的看法，出席開幕的約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）中國研究客座教授卜道維（David Brown）說，今天對華府來說是個非常高興的一天，如他人所指，國民黨過去在華府的代表中斷，但在今天獲得填補。

卜道維樂觀認為，國民黨恢復駐美代表處，能為重建中華民國台灣與美國間信任與合作做出極大的貢獻。