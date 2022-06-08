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員工上班PTT說謊遭記過 柯文哲：不因此禁連外網

中央社／ 台北8日電

北市府會展發展基金會林姓員工上班用LoveError等帳號在PTT說謊帶風向，遭記過2次。台北市長柯文哲說，對會展會的決定表尊重，但人要對自己的行為負責，不會因此禁連外網。

台北市政府屢爆有員工上班時間使用PTT發表政治言論，其中台北市會展產業發展基金會林姓員工遭民進黨議員王閔生揭露，用LoveError等帳號發文造謠生事，會展會因此召開人事評議委員會，最終核定記過2次、年度考績丙等、無年終獎金的懲處。

柯文哲今天下午在舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會上表示，林姓員工所屬單位是會展基金會管轄的會展中心，不是北市府直接管轄的公務機關，所以懲處由會展會開會決定，他對這個決定表達尊重。

柯文哲指出，他昨天已透過市政會議，叫秘書長陳志銘傳達下去，每個人要為自己的行為負責，不會因此禁止所有電腦連結外網，禁止上班時間看FB、YouTube等。

柯文哲強調，這件事情他採取比較寬容的態度，不會禁止上廁所或休息時間上網看一下，但每個人要為自己負責，不能因為上網批評民進黨就說是柯文哲的網軍。

媒體追問，有議員質疑柯文哲將網軍責任推給下屬。柯文哲回應，台北市政府沒有網軍，不是在網路上批評民進黨就是網軍，也不要帶這種風向。

此外，交通局運輸資訊科長林育生（kuloda）、觀傳局宋姓科員（SagaCandida、Peterloo、Adlib）、工務局新工處黃姓員工（s50256nt、NCKUkobe）等人也被揭露上班摸魚玩PTT，推文攻擊執政黨。

交通局對此表示，昨天已召開考績會，對林育生將有行政處分，額度仍在核定中；觀傳局表示，宋員於上班時間使用PTT從事非公務行為，予以核定申誡2次，並加強宣導局內同仁有關規範；工務局表示，黃員近2年僅發表一則政治言論相關貼文，擬予申誡1次。

柯文哲 台北市長 PTT

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