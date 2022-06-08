北市府網軍疑雲 議員再揪1帳號是蕭姓前員工

台北市政府陸續被爆有員工上班時在PTT發表政治言論，遭質疑是網軍帶風向。台北市議員陳怡君今天指出，自詡「北市府地下小編」的PTT帳號magelinus是蕭姓前員工。

不過，台北市資訊局表示，因查無magelinus在1年內於市府網路環境，上PTT的紀錄，所以無法追查、確認身分是否為蕭姓前員工。

繼日前民進黨台北市議員王閔生揭露，PTT上有LoveError等帳號發文造謠帶風向；網紅「四叉貓」也接連在臉書發文指出，包括觀傳局宋姓科員（SagaCandida、Adlib）、交通局運輸資訊科長林育生（kuloda）、工務局新工處黃姓員工（s50256nt、NCKUkobe）都在上班摸魚玩PTT，推文攻擊執政黨。

對市府網軍疑雲，民進黨籍台北市議員陳怡君今天透過新聞稿指出，近日寄生在北市府內的多名網軍都一一現形，包括交通局、觀傳局和工務局都涉入其中，如今又發現PTT帳號magelinus自詡為「北市府地下小編」，經查竟是都發局都更處的蕭姓前員工，不但在上班時間發文帶風向，且頻繁發文批評議員質詢。

陳怡君表示，帳號magelinus網友時常在PTT發文批評同黨籍市議員簡舒培，且自稱「專業是營建、目前幫柯P做建設」，還說府內同事都在「把妹」、只有自己認真工作，並大辣辣自封「北市府地下小編」。

陳怡君說，6日質詢時要求資訊局查清楚此帳號身分，以及是否遭冒用嫌疑，但資訊局卻說因年代久遠需查歷史紀錄確認，根本是公然替網軍拖延卸責，如今其真實身分曝光，是否要追究處置。

此外，依據北市府「員工使用資通訊裝置應注意事項」明文規定，「使用本府公務資通訊裝置及網路應遵循網路禮節，不得有惡意中傷或人身攻訐、謾罵、散佈不實言論之行為，或發表個人政治立場等違反行政中立之情事」，但柯文哲上任後，這種行為非但沒有約束，反而變本加厲，且無明確機制跟罰則。

陳怡君認為，等到這些人被抓包後，柯市府卻是見機行事切割、擠牙膏，備詢時一問三不知，還推說是「個人行為」輕輕帶過，相當不可取，要求柯文哲應針對這一連串事件到議會進行專案報告，以杜絕歪風，並向市民及社會大眾道歉。

台北市政府副發言人魏文元6日接受媒體聯訪時表示，北市府已明令，同仁上班時間不得處理非公務情事，後續將釐清究竟有多少公務員上班時使用PTT，並調查情節及詳細情況，送考績委員會處理。