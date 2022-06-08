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嗆別帶風向 柯文哲：批民進黨就是柯網軍？我哪這麼厲害

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天表示，不能說在網路上有批評民進黨政府的，就是網軍，特別說是柯文哲的網軍，「拜託，我哪有這麼厲害？」圖／北市府提供
柯文哲今天表示，不能說在網路上有批評民進黨政府的，就是網軍，特別說是柯文哲的網軍，「拜託，我哪有這麼厲害？」圖／北市府提供

北市議員日前踢爆北市府有網軍？北市府近日陸續召開考績會，PTT帳號為「LovError」的會展基金會林姓員工懲遭記過兩次、考績丙等、且無年終獎金。綠營議員批評，網軍案柯文哲將責任推給小蘿蔔頭。柯文哲今天回應，不能說在網路上有批評民進黨政府的，就是網軍，特別說是柯文哲的網軍，「拜託，我哪有這麼厲害？」

柯文哲重申，台北市政府沒有網軍，不要說在網路上批評民進黨的就是網軍，特別又是柯文哲網軍，「不要帶這種風向，我也不接受」。

柯文哲今天表示，他首先聲明，林姓員工的單位是會展中心，會展中心事基金會管轄，是財團法人，不是北市府直接的公務機關，當然記兩大過、考績丙等、沒有年終，這是會展基金人事開會決定，我看一看也沒有講什麼，他們做的決定我就尊重，也不是北市府的直轄單位。

柯文哲也說，他昨天在市政會議，透過秘書長陳志銘傳達下去，他還是相信每個人要為自己的行為負責，不會說發生這個事情，就將北市府所有電腦的外網全部卡掉，不能上班時間看臉書、YouTube等，每個人為自己的行為負責就好。

柯文哲說，不能說在網路上有批評民進黨政府的就是網軍，特別說是柯文哲的網軍，「拜託，我哪有這麼厲害？」這種事情，他是採取比較寬容的態度，每個人要為自己行為負責，不能上班八個小時，三個小時都在上網，這也太奇怪。

但若是上廁所時間、休息時間看個五分鐘，他也不會說通通不准，不會幹這種事，每個人為自己的行為負責，這樣就好了。

對於有民進黨議員質疑，這個懲處是柯文哲將責任推給小蘿蔔頭，柯文哲說，台北市政府沒有網軍，不要說，在網路上批評民進黨的就是網軍，特別又是柯文哲網軍，不要帶這種風向，我也不接受。

柯文哲 北市 民進黨

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