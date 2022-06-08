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染疫死亡遺體親人瞻仰遺容 謝龍介：WHO有指引並無禁止

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員謝龍介。記者吳淑玲／攝影
台南市議員謝龍介。記者吳淑玲／攝影

針對染疫者死亡遺體處理，國民黨台南市長參選人、台南市議員謝龍介今天說，市府建議要訂出標準規範，讓往生者家有所依循，也兼顧死者尊嚴。

謝龍介說，WHO早在新冠疫情爆發後不久，即擬訂確診者喪葬處理方向，原則為「避免倉促處置死於新冠肺炎的死者」、「死者的尊嚴、他們的文化和宗教傳統以及他們的家人應該始終受到尊重和保護」，只要做好適當防護，不親吻或觸碰，家屬可至太平間瞻仰遺容，遺體無論火化或埋葬都可以。

謝龍介表示，華人傳統是慎重追遠， 從入殮到出殯都有一定的禮儀，指揮中心過去約束24小時以內，燒掉了對先人的追思，在傳統禮儀對先人很不孝，市府針對這件事要有態度出來，WHO指引只要不親吻就可以不一定在短時間內24小時就火化，市府要訂定標準規範出來，讓往生者家有所依循。

謝龍介表示，依衛福部去年6月7日發文給殯葬禮儀，遺體要裝入2層屍袋後，不可再打開，且應依傳染病防治法規定盡速火化或報請地方主管機關核准深埋，同時，為減少風險，建議於醫院或接體車上入殮封棺後逕送火化場火化。

謝龍介 台南市長 新冠肺炎

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