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朱立倫預告台灣晚間10點半 國民黨駐美辦公室正式啟用

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
正在訪美的國民黨主席朱立倫，下午偕同副主席夏立言在美國視訊主持中常會。圖／國民黨提供
正在訪美的國民黨主席朱立倫，下午偕同副主席夏立言在美國視訊主持中常會。圖／國民黨提供

正在訪美的國民黨主席朱立倫，下午在美國視訊主持中常會，預告美東時間8日上午駐美代表處就要正式揭牌啟用，這是自2008年以來，事隔14年國民黨又重回華府。朱立倫分享這幾天拜訪美國政界、和學界，昨天也見到6位眾議員，強調大家都非常支持國民黨，當然歡迎國民黨重回華府。

朱立倫與副主席夏立言同框視訊參加中常會，朱說，國民黨又回到華府，受到包括美方政府、學界、民意代表的歡迎。同時，朱立倫也謝謝很僑界的朋友，在疫情當中，幾百人的聚會都已經是最高幅度的限制，大家都說一定要讓國民黨駐美代表處成為代表台灣、代表中華民國真正的聲音。

朱立倫表示，這幾天他拜會了美國的政界和美國的國會，昨天下午在美國國會花了好幾個小時，見到6位國會議員，每一位都對台灣，對國民黨非常支持，都表示非常歡迎國民黨重返華府。與美國的行政部門也針對台灣的安全、兩岸的關係、經貿的情況、科技的發展、民權的議題等交換意見。

朱立倫說，這次也拜否了美國主要的智庫，不管比較親民進黨的，還是比較親國民黨的智庫都有接觸。

朱強調，國民黨捍衛中華民國、民主自由，是不會改變的立場，同時也希望兩岸的和平，持續的透過溝通跟交流，讓兩岸的穩定能夠維持，國民黨就是「護台灣、保民主、拚未來」，拼一個和平、安定、繁榮的未來。

國民黨 美國 朱立倫

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