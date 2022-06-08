台美FTA何時見曙光？鄧振中：像訂婚不可能馬上生小孩

台美日前宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，行政院政委鄧振中今接受「新聞不芹菜」專訪時表示，倡議訂出目標，目標就是要簽署雙邊貿易協定；他也比喻，就像2個年輕人訂婚 ，該做的事情趕快做，接著就安排婚禮，希望未來枝繁葉茂；但才剛訂婚，不可能明天結婚、馬上就多子多孫。

鄧振中指出，這次台美貿易倡議能順利敲定，最大原因應該就是克服萊豬進口問題，讓美國行政部門了解台灣願意接受國際規範的決心，加上駐美代表蕭美琴跑遍美國國會積極遊說爭取議員支持，進而促成此次倡議。

主持人黃光芹問，如果沒有處理（開放進口）萊豬和開放福島食品，是不是就沒有此次台美倡議？鄧振中說，假如沒有努力的話，「我相信應該沒有」。鄧振中也秀出美國聯邦政府7日公告的資料，當中明確提及美方會與台灣達成協議， 「除非有很多人反對，不然絕對不會走回頭路」。

至於我方團隊是否有推估促成FTA的時間表？鄧振中說，雙方簽協定的時程他只能說盡快，1、2年內要有成果不太容易，因為不是只有台灣因素，也有外國問題，不太容易有明確期限，但台灣跟美國政府都同意「低垂的果子就先摘」。

此外，行政院前院長陳冲日前指出，台美21世紀貿易倡議劍指台灣半導體，並指美國貿易代表戴琪是未來主要談判對手，不禁為我方團隊捏一把冷汗。

鄧振中則認為這是「過慮」，台灣半產體產業，各國包括美國在內是搬不走的，「要能搬的話，早搬走了。」台灣有獨特的優勢，包括人力、保護智財權環境、自由民主教育，不是哪個國家統統可以copy去的。