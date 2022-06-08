監院人士：國民黨團用提彈劾案數量評斷監委 有欠公允

國民黨立院黨團今天質疑，有監察委員在20個月內提案彈劾數量「掛蛋」，要求給交代。監院人士表示，此算法並非公允，因為每個監委的功能性不同、對案件是否需提案彈劾的認知也不同，若要把提案彈劾數量，變成和立委衝提法案數量一樣，並無實質意義。

國民黨團表示，據統計，有5名監察委員在20個月間出席次數低於8次，甚至有4名監委提案數「掛蛋」，監察院不是安養院，更不是酬庸院，當時提名這些「尸位素餐監委」的蔡英文總統與護航的民進黨立委，對的起人民嗎？要求監察院比照開放國會，讓全民一起監督。

監院人士表示，過去公督盟被詬病處在於，僅以「量」來評斷立委，而忽略了「質」，如今國民黨針對提案彈劾數量這點，亦是犯了相同問題。評斷監委認真與否，絕不能僅看帳面數字，遑論還是單一數據。行使彈劾權，並不意味著一定要大量提案彈劾「做業績」。

監院人士說明，彈劾審查會流程，由2位監委提案，需9到13位監委出席，記名投票同意票過半即通過彈劾。由於提案監委本身須迴避，不參與審查會投票，因此形成某些監委提案數量與參加審查會次數的落差，將兩者數字相加，會是較公允的出席情況。

一位顯少公開發言的前監委，這回也打破沈默表示，造成第六屆監委出席率甚低的關鍵因素，是本屆監委意識形態都很接近，讓監委們產生了「少我一票也沒差，反正都會是全票通過」的想法。

前監委表示，過去監察院內有不同立場、不同多元聲音，彈劾審查會是個重要戰場，甚至同派系監委還會運作特定案子集體不出席，讓審查會流會，如何評價是一回事，但至少每位監委都盡心盡力行使職權；對比如今監察院只剩一種聲音，甚至監委連行使彈劾權都意興闌珊，令人感嘆。