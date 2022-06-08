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九二共識沒共識挨轟 藍委反嗆民進黨只會張嘴叫

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
國民黨立法院黨團上午舉行記者會。圖／國民黨團提供
國民黨立法院黨團上午舉行記者會。圖／國民黨團提供

國民黨主席朱立倫日前訪美國智庫提及，「九二共識」為兩岸創造性的模糊，是「沒有共識的共識」。被民進黨批評毫無建設性，國民黨立院黨團總召曾銘宗指出，未來要不要維持或如何擴大相關論述，大家可以討論，但朱立倫所提「現階段當然是最好的論述」。

曾銘宗指出，民進黨永遠在挑在野黨的毛病，舊的論述不支持，新的論述也罵，執政黨沒辦法提出好的論述跟作為，讓兩岸關係急速惡化，危及台灣的安全。國民黨利用訪美的機會，提出好的論述，也取得其他國家的認同，非常好。

曾銘宗說，九二共識在過去發揮非常重大的功能，讓馬政府時代的兩岸關係非常穩定，對促進兩岸文化、經濟交流有重大貢獻，未來要不要維持或如何擴大相關論述，大家可討論。希望民進黨把心胸放大，不要一味批評，大家提出好的論述，有助於維持兩岸關係，讓中華民國走出去、未來有更大的發展。

國民黨團首席副書記長李德維表示，國民黨過去一直在兩岸問題上，對「中華民國」和「中華人民共和國」統治的區域範圍本來就沒有共識，但又必須務實解決兩岸問題。

由於中華民國對中華人民共和國，或中華人民共和國對中華民國這個問題上是沒有共識，因此在這基礎上產生了九二共識，在互相不否認的狀態下來務實處理兩岸事務，這也是馬政府時期穩定處理兩岸關係的基石。

李德維認為，民進黨沒辦法提出一個「讓兩岸沒有共識又有共識」的方向，導致現在兩岸危機的產生，希望民進黨好好提出可以解決兩岸問題的論述，可以處理好兩岸關係，不是只會張嘴批評、張嘴叫。

民進黨 國民黨

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