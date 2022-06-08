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監察委員不做事？ 藍營籲全民監督

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「監察院多位委員出席率低、提案少，坐領乾薪，完全沒有盡到監督行政機關責任，應儘速改善！」國民黨立委鄭正鈐、李德維與曾銘宗8日痛批監察院淪為養老酬庸機構。鄭正鈐呼籲監察院儘速調查高登採購快篩案，李德維則建議仿效開放國會，讓全民監督監察院。但被點名的監委葉大華反駁，監委職權多元，非只開會。

監委尸位素餐 怠惰監督

鄭正鈐表示，經過他們調查，自2020年8月至2022年3月，有5位監委在22次的審查會議中出席次數少於8次，另外還有4名監委完全沒有提案。

他直言，若是立委20個月內沒提任何法案早就被媒體罵翻，但監察院卻可有委員尸位素餐，對不起當初強力護航的民進黨立法院黨團。

「國民黨已經提案到監察院，呼籲監院相關專業委員儘速審理！」鄭正鈐也說，近來高登購買快篩試劑一事，就是涉及公衛相關的案子，期望監察院公衛相關、且零提案的委員能儘速處理，否則就是對不起民眾！

李德維則說，立法院在行使同意權時，有監委是獲得72票同意、0票反對的高支持度當選，然而出席率卻這麼差，凸顯監察院只是個酬庸機構，而民進黨立法院黨團的強力護航也讓人唾棄。他認為應該仿效國會開放，讓全民也能更公開透明監督監察院運作。

監委稱並非故意

不過被點名的監委之一葉大華在臉書發文辯稱，監察委員職權行使有多種角色，包括彈劾權、糾舉權及審計權，還有調查案件之約詢、履勘，中央及地方機關巡察，或人權工作等事項，尤其她還身兼國家人權委員會委員，需履行人權事務之職務行使，並非故意或怠於不參與彈劾會議。

監察院也發新聞稿指出，彈劾案審查會是由院長、副院長以外之監察委員，依輪序通知9至13位委員參加，並非全體委員均須參與。又依監察法施行細則第5條規定，彈劾案審查會係於開會前5日通知委員，時間緊迫，如有委員請假，即由排序在後委員遞補，並未曾影響彈劾審查會之進行。

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