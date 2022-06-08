台斯合作進一步 今簽署「民事暨商事司法合作協議」

台灣與斯洛伐克簽署「台斯民事暨商事司法合作協議」，斯國國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）致詞指出，這次簽署協議是台斯合作的一大步，相信這將強化雙邊良好的關係，未來合作也會加強。

外交部長吳釗燮今頒贈「睦誼外交獎章」給斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský），並見證駐斯洛伐克代表李南陽及斯洛伐克經濟文化辦事處處長博塔文代表台斯兩國簽署「民事暨商事司法合作協議」儀式，斯洛伐克國會訪團成員、司法院副院長蔡烱燉、法務部長蔡清祥等人觀禮。

在簽署儀式後，蔡清祥以英文致詞指出，這是第一個台灣與歐盟成員國簽署的民事暨商事司法合作協議，相信未來還會有更多；蔡烱燉則說，相信這個協議對台斯司法合作發展至關重要。

勞倫契克、歐舒斯基及布拉提斯拉瓦（Bratislava）省省長德若巴（Juraj Droba）等國會議員及官員共10人，5日至10日以外交泡泡方式聯合組團訪台，以推動台斯國會及城市交流，並深化兩國經貿及科技等各領域合作關係。

據外交部資料，訪賓此行會晤總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、科技部次長陳宗權及衛福部等，其他行程包括中央研究院生技研究園區、工業技術研究院、國家實驗研究院半導體研究中心、電機電子工業同業公會；訪團也赴高雄拜會市長陳其邁，並由德若巴與陳其邁簽署夥伴締盟協定、舉行招商說明會及參觀相關市政建設。

台斯於去年8月3日完成簽署「台斯刑事司法合作協議」，內容包括交換兩國法律與刑事司法合作相關資訊、分享彼此實務合作經驗、舉行定期諮商會議等。