【重磅快評】小英要拜阿中為師 為何沒有拒絕的理由？

民進黨的政治人物不只話術好，算術更是一級棒！新冠確診者死亡後24小時內火化爭議發燒，指揮官陳時中說「沒有規定要在24小時內火化」惹來甩鍋批評，昨天改稱24小時內火化也不算錯；總統蔡英文在臉書指兒童疫苗涵蓋率74.2%，比指揮中心公布的接種率高出14個百分點，原來她是將19萬確診兒童算入疫苗涵蓋率，後來趕緊修正為「兒童疫苗社區涵蓋率」，讓人不禁發現，原來所謂的「超前部署」，都只是話術及算術交互運用而已。

陳時中的話術，國人領教已久，連執行24小時火化這種人倫大事都可以拗成「 有些人誤解24小時內要快速火化，也不是說這樣做是錯的，只是沒有明寫」，模糊責任分野，可以說是甩鍋極品之作；至於總統蔡英文在臉書搶功，誇大兒童疫苗接種績效，陳時中附和「兒童疫苗社區涵蓋率」，順理成章把19萬確診兒童納入，還加碼說兒童疫苗社區涵蓋率74.2%是前天的數字，昨天更提高到78.2%。這種頭腦非常人所及，蔡總統能不龍心大悅？

蔡英文邀功，陳時中拍馬屁，原來都在玩數字與話術。然而說到玩數字，蔡英文顯然還在起步階段，還真得向陳時中好好拜師學習。蔡英文小玩社區涵蓋率惹來質疑，畢竟拿兒童確診取得抗體來當做兒童疫苗涵蓋率，真的是要被笑話到不行，若真要這樣算，歐美許多陸續解封國家的兒童疫苗接種率（含確診數）豈不都八、九成以上？真不知這有何足以傲人之處 ，更何況目前只是打第一劑，並無完整保護力。

為什麼蔡英文要拜陳時中為師？只要回頭看看兩個例子，蔡英文就沒有理由拒絕。去年疫苗全面開打，7月中旬我國打第一劑疫苗的覆蓋率為15.9％，指揮中心為了達成蔡總統統宣示7月底達25％覆蓋率的目標，竟宣布採用「劑次人口比」來計算全人口的疫苗覆蓋率，立馬把第一劑疫苗的涵蓋率為15.9％提升至16.27％，這種瞬間增高術被專家質疑是玩數字魔術，全世界沒有人這樣算，有美化數字的之嫌。

去年11月底指揮中心故伎重施，指揮官陳時中公布疫苗接種成績，第一劑覆蓋率超過77%、第二劑達49%，但進一步解析數字發現，原來指揮中心的算法也是獨步全球，接種率的分子竟是「本國籍加上外籍人士施打數」，分母為「內政部戶政司統計我國人口數」，被專家看笑話，說沒人這樣算，如果分子有外國人，分母也要加外國人，指揮中心發言人莊人祥還「誠實」承認「一直都是這樣計算」。

如果這兩個例子都沒事，沒人敢辦指揮官、發言人發布假訊息，這次蔡英文在臉書公布錯誤的疫情資訊，當然也不會有人敢查辦，況且蔡總統的假消息到陳時中的嘴裡變成「兒童疫苗社區涵蓋率」這種新名詞，甚至還加碼宣傳誇大成效，有這樣的長才，掌控的台北市長選舉提名的蔡總統還能不等他嗎？