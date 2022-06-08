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朱立倫指92共識是「沒有共識的共識」民進黨團：樂見

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨團今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影
民進黨團今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影

國民黨主席朱立倫6日在華府演說，在接受提問時，則稱九二共識是「沒有共識的共識」。對此，民進黨立法院黨團今舉行記者會回應輿情時，立委羅致政表示，樂於看到朱慢慢淡化甚至想拿掉九二共識的立場及主張，「至於他能不能向黨內交代，帶領國民黨走向台灣普遍看法，是他自己的考驗」。

羅致政說，他全程聽了那場演講，朱立倫在演講裡從頭到尾沒提到九二共識，是現場智庫人士提問，朱才回應什麼叫九二共識，「他所謂『'no consensus' consensus 』意思是沒有共識的共識」，樂於看到國民黨淡化、拿掉九二共識，不論是回到前總統陳水扁過去說法，或是民進黨長久主張，九二年是沒有所謂共識存在，「樂於看到他淡化、拿掉九二共識，處理兩岸關係」。

民進黨團書記長陳歐珀說，國民黨在不同地點有不同認知，到中國說一個中國共識，到美國說他們親美，立場搖擺之大，歷經多任主席，搖擺立場不斷，「這樣的國民黨到底真正主張、國家方向是什麼？希望他們說清楚，國人才能了解」。

九二共識 國民黨 民進黨

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