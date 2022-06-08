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獨／巴拿馬唐人街牌樓 李登輝題字被換上「萬里長城」
巴拿馬與中華民國斷交即將屆滿5周年，北京不斷「清洗」關於中華民國的圖象。巴拿馬首都唐人街牌樓原本保存25年的前總統李登輝題字，近日已被換成「萬里長城」，適逢六四事件33周年，引發當地華人議論。
旅居巴拿馬的資深媒體人郭篤為受訪指出，巴拿馬媒體謔稱為「二度受洗」的首都唐人街牌樓，在當地時間5月31日舉行中國大使館向巴拿馬市政府捐贈儀式，這矗立於170年前華人首度登岸碼頭附近地的牌樓，是前總統李登輝1997年出席「巴拿馬運河環球會議」時給予巴拿馬政府1.4億美元外交金援外的援贈項目之一，原本牌樓兩面分別由李登輝與僑委會委員長題字，是唐人街的地標性建築。
郭篤為指出，此次中國大使出資「翻修」後，完全清除與中華民國相關的題字與圖像，改換萬里長城風景圖。目前已泰半荒廢舊形同廢墟的唐人街另一端街口，「中國城」看板未受清理政治圖騰行動所波及。
他也指出，李登輝當年捐贈1.4億美元出席巴拿馬運河環球國際會議，原本如意算盤是能和國際主要強權領袖平起平坐，沒料到各國領袖因北京的外交運作而悉數缺席，最後僅剩中美洲幾個邦交國總統出席湊數。李登輝代表中華民國政府向巴拿馬城舊唐人街捐贈了這牌樓，一度也是當年僑社盛事。
郭篤為表示，如今所有和中華民國、僑委會以及李登輝的字眼已經完全消失，取而代之的是1幅萬里長城的圖片，這是美洲有唐人街首個以政治立場竄改僑社歷史的首例，但绝對不會是最後1個。
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