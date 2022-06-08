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新黨嗆朱立倫「美國倫」：別把台灣送上戰場

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫。圖／國民黨提供

國民黨主席朱立倫訪美多次公開強調親美立場。新黨今舉行記者會表示，朱立倫說國民黨一直以來都是親美的政黨，從來不是親中的政黨，並大談軍備議題，令人質疑朱立倫是否想讓國民黨變得跟民進黨一樣，想把台灣送上戰場？

新黨主席吳成典指出，朱立倫在美國為了讓美國官員高興，除了親口說親中是民進黨貼標籤，也說願意配合美國投資不對稱作戰，願意近期優先購買和大陸作戰的防禦系統、願意在基於戰鬥支援和城市與基礎設施防衛需求來改革徵兵，「朱立倫已經比蔡英文走的更遠」。

吳成典表示，前述這些朱立倫親口說出討好美國的話，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌都不曾親自說出口，但朱立倫為了政治算計、討好美國，全部都說。

吳成典批評，今天朱立倫高舉的是親美的蔡英文路線，朱立倫與蔡英文都會把台灣帶到戰爭之中。過去台灣人已經意識到美國正在利用民進黨，意圖以台灣為戰場，把台灣變成遏制中國大陸成長的棋子，今天朱立倫卻也一頭栽下去跟著走。朱立倫難道忘了，烏克蘭人民正在受戰火蹂躪摧殘的悲慘嗎？他忍心跟著民進黨當引發台灣戰火的催化劑嗎？

吳成典並在記者會上質問國民黨台北市長參選人蔣萬安，同不同意朱立倫跟隨民進黨親美反中把台灣帶入戰爭的路線？蔣萬安是否要追隨朱立倫的路線，支不支持朱立倫的親美反中？選舉過程中沒有機會迴避閃躲這些話題，早點表態、早點決定，也好讓新黨早點清楚蔣萬安是否是該支持的對象。

新黨中正萬華區市議員參選人張榮法指出，朱立倫為了年底大選，赴美輸誠，著實令人震撼，但帶來的支持度未必提升，國民黨內部分裂已成必然，「從此國民黨成了民進黨的附隨組織」。朱立倫一意孤行將台灣往戰爭邊緣更推進一步，「支持國民黨，就等同將台灣推向戰爭」。

朱立倫 國民黨 民進黨

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