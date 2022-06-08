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北市員工上班用PTT年終飛了 議員批：急著重懲試圖止血

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市議員王閔生。本報資料照片
台北市議員王閔生。本報資料照片

北市府網軍爭議延燒，上班時使用PTT帳號LoveError等帳號的林姓員工遭記過2次、年度考績丙等，無年終獎金。但率先揭露此事的民進黨議員王閔生表示，整體調查報告還沒出來，卻急著提出重懲某位員工，質疑恐是試圖止血。

台北市會展產業發展基金會林姓員工日前遭王閔生揭露，上班時使用PTT帳號LoveError、going70及going90等發文造謠生事，會展會召開人事評議委員會後決議，針對林姓員工使用LoveError等帳號一事，遭記過兩次、考績丙等、且無年終獎金；另外，交通局科長林育生確定會有行政處分；觀傳局也將針對科員宋承恩開考績會。

王閔生表示，這幾天很多熱心網友找出很多PTT上面的帳號，是用台北市政府的IP，而且在上班時間發政治文，有疑似帶風向行為，他對此事件也已提出正式質詢。

如今各單位懲處陸續公布，王閔生質疑，整體調查報告還沒出來，卻急著提出重懲某位員工，試圖止血，是否能化解外界對於北市府的質疑，就留給社會來評斷。

王閔生 北市 PTT

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