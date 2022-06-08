法國參議院訪團抵台 蔡英文明頒發「大綬卿雲勳章」

法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐（Joël Guerriau）率領跨黨派國會議員訪團於今天上午抵達台灣，將展開5天訪問行程。總統府發言人張惇涵今天表示，總統府除表達誠摯歡迎之意，蔡英文總統並將在明天上午於總統府接見訪團，頒贈葛里歐「大綬卿雲勳章」，表彰及感謝其對於台法國會交流之卓著貢獻。

張惇涵表示，此行是繼去年10月法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）訪團及去年12月法國國民議會前議長戴扈傑（François de Rugy）訪團後，在短短一年內法國國會第三度組團訪台，再次印證台法關係日益緊密友好。

張惇涵說明，此行也是葛里歐繼2018年之後，第二度訪問台灣。本次訪團成員另包括法國參議院財政委員會副主席艾伯雷（Vincent Eblé）及高夏帆（Sylvie Goy-Chavent）、瓦特博磊（Dany Wattebled）、海路鐸（Ludovic Haye）共5位跨黨派國會議員。

張惇涵表示，葛里歐是長年力挺台灣的國際重要友人。歷年來，為支持台灣參與「世界衛生大會（WHA）」及「國際刑警組織（INTERPOL）」，多次向法國政府提出書面及口頭質詢。去年5月，更與參議院友台小組主席李察（Alain Richard）共同領銜「支持台灣參與國際組織工作」決議案，獲得參議院高票一致決通過，並創下法國參議院通過友台決議案的首例。

張惇涵表示，台灣與法國為理念相近的民主夥伴，共享自由、平等、博愛與人權等普世價值，訪問團此行將就全球及區域安全情勢、科技創新、產業供應鏈及其他台法共同關注議題，與台灣各界交換意見。期待透過此次交流，推進台法關係持續密切合作，共同為全球民主韌性及繁榮發展積極貢獻正面力量。