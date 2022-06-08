網軍好忙？「柯文哲、郭彥均、徐巧芯」近期因網軍疑雲掀聲量3大事件

image source:示意圖/pexels

文/蔡岳霖

近期來，不少新聞事件都和「網軍」扯上關係，包括台北市府養被爆出疑似網軍的風波，一位網友在PTT留言「老婆和3個孩子確診送醫」，但這名卻被查出過年才發文去女友家，前後文章內容不一，不僅被抓包，還被爆出真實身份是出台北市會展產業發展基金會的林姓員工，讓台北市長柯文哲近日備詢，因為「網軍」疑慮成了議員追殺的話題。另外，像是國民黨台北市議員徐巧芯違停、郭彥均臉書「很多孩子都離開了」新聞事件，也都被點名疑似「有網軍涉入」，也成了近一個月以來，三波網軍的熱門話題，而且討論度一波一波猛烈。

「匿名帳號再到市府IP」 柯遭疑養「網軍」聲量破萬 至今仍延燒

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》(日期:2022/05/08~2022/06/06)近一個月的統計數據來看，光是台北市政府有沒有「網軍」的相關話題，討論度就衝上1萬1320筆。先是「LxxExxxx」帳號被民進黨台北市議員王閔生指出，在網路上撰文大罵政府沒有超前部署；接著網紅四叉貓再揪出台北市交通局運輸資訊科長林育生上班玩PTT，而林育生自請處分，但他否認否認帶風向。另外，柯文哲團隊前網路行銷總監吳靜怡也發文爆料，同樣是北市府IP，至少就有10個以上的帳號，從2018年即在網路帶風向、發文挺柯文哲，資訊局事後澄清，只有4組是北市府，而柯文哲在議會備詢時，被問到有沒有花錢養網軍？柯文哲市長澄清如果我有「網軍」，一定是2014年民進黨幫我的。

「網軍」遭點名灌郭彥均臉書！調查局急追「徐芳麗」揪幕後

網軍事件的網路聲量第2名為藝人郭彥均事件，聲量達8,141。藝人郭彥均發文說很多孩子都離開了，引起許多網友回應或批評，其中還被指出有很多帳號留言，可能為「網軍」涉入其中。對此行政院長蘇貞昌回應：「這種不實的謠言內容相近類似，都由相近的團體， 有很明顯的操作痕跡，我們會加以咎責查辦，同時也希望國人同胞，大家不要相信假訊息，也不要亂傳未經查證的訊息。」

國民黨齊聲援嗆「十個孩子難道不算多嗎」，更發起「自首」、「要辦一起辦」等聲援力挺行動；同一時間，調查局也緊急追查源頭，查出有多次造謠紀錄的人頭帳號「徐芳麗」以及相關內容農場和境外勢力。就在同一天，另一個熱議話題則為台北市長柯文哲兒子昏厥送急診挨批特權，柯黑大將台北市議員王世堅直呼「請問提出這種言論的網軍，你相信你自己嗎？你是父母生的嗎？竟然講這麼沒有人性的話」，也引起不小討論。

徐巧芯違停PTT搶先「爆」 網友微克遭揪出是「兼職網軍」

網路聲量第3名是台北市議員徐巧芯違停事件，聲量6,185筆。該事件扯出網軍疑雲，主要是因為網友「Vek1112（微克）」透過PTT發文，指控徐巧芯違規停車被員警攔查，事後該網友被揪出是羅東國小教師，鄉民同時起底他在深綠粉專擔任管理員，經常撰寫偏激文章，被點名是「兼職網軍」，最後私訊向徐巧芯求饒，而徐巧芯後來也因為違停事件數度道歉。



image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年05月08日至2022年06月06日。