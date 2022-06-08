朱立倫拜訪多位美國友台議員 呼籲為台灣拚外交與安全

國民黨主席朱立倫美東時間7日拜會美國聯邦眾議員、美國國會「台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot）、眾議員貝肯（Don Bacon)、蓋耶哥（Ruben Gallego）、麥可蓮（Lisa McClain）以及朴銀珠(Michelle Steel)在內的跨黨派友台議員。朱立倫表示，這次來沒有黨派之見，共同為台灣拚外交、反映台灣在安全、經貿等議題上與美國雙方合作的需要，並與代表美國立法部門的各個眾議員廣泛交流意見。

國民黨美國訪問團成員包括朱立倫、副主席夏立言、立法委員陳以信、駐美副代表黃裕鈞、前立法委員許毓仁及文傳會副主委林家興。

國民黨新聞稿指出，夏波表示，他不分黨派支持台灣，非常歡迎朱立倫來訪。朱立倫表示，夏波與國民黨多位領導人長期熟稔，是國民黨與台灣的好朋友，此次訪美不只是開設國民黨的駐美代表處，更希望不分執政黨、在野黨共同為台灣發聲，反映台灣在外交、國防、經貿及科技等議題上的需要與倡議。

貝肯指出，他對於台灣的飛彈防衛策略非常感興趣，認為台灣要有強力戰略及戰術準備以威懾中國入侵，同時也感謝國民黨執政時對於內布拉斯加州的產品進口多有協助。朱立倫主席表示，昨日在布魯金斯研究院演講時就有提出國防策略的三點改進策略，希望可以和美國及盟邦擴大訓練交流，加強台灣自我防衛戰力。

曾多次連署攸關台灣安全的法案麥可蓮介紹自己正躺在議員座椅的愛犬「Peanut」。她表示自己來自密西根州，因此高度關心半導體產業的落地與發展，並對許毓仁正在哈佛大學甘迺迪學院（Harvard Kenndy School）研究的「半導體對全球地緣政治衝突的影響」題目有高度興趣，認為強勁的經濟對任何國家都非常重要。

面對麥可蓮對台灣國防議題的提問，朱立倫提到，眾多研究與政治預測都提及未來五到十年台海可能面臨立即性的衝突，台灣需要立即可以拿到、可以使用的國防武器並改革服役制度與後備部隊訓練，否則將難以抵擋可能的外部威脅，並提及希望可以加強台美之間的聯合訓練，麥可蓮聞言神情嚴肅、頻頻點頭表達認同。

訪問團也在眾議員走廊「巧遇」蓋耶哥。蓋耶哥表示，亞利桑那州也有台積電進駐，清楚半導體產業是整個生態系（ecosystem)，並非單純投資、蓋工廠即可，他也引述俄烏戰爭當中俄軍竟然需要把洗碗機的晶片挖出來提供軍隊使用的情況，擔心美國未來可能同樣將面臨半導體晶片短缺問題。

朱立倫表示，國民黨在台灣於前總統蔣經國執政時期投資打造了台積電，蓋耶哥驚訝地表示，「這是一樁非常值得的投資」，朱立倫進一步提到，已經和美方提出亞洲高科技半導體聯合標準的倡議，應該整合台灣、韓國及其他盟邦的半導體產業形成共同標準，以保護高科技供應鏈的完整與安全。蓋耶哥在送訪團離開前也露了一手「自拍教學」，和朱主席及訪團成員用自拍拉近距離。

韓裔聯邦眾議員的朴銀珠表示，加州有強大的台灣社群及科技社群，自己也有一些親戚住在台灣，對台灣並非抱持同情（sympathy），而是有愛（Love）。朱立倫說，非常感謝朴銀珠眾議員對加州選區以及亞裔社群的付出，期盼未來國民黨與朴銀珠眾議員在諸多議題上可以開展合作。