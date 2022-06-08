游錫堃當年拒六輕 守護外木山行動小組要林右昌拒四接

今天是世界海洋日，基隆「守護外木山行動小組」成員將到行政院前，要求行政院與經濟部懸崖勒馬，即刻停止錯誤的接收站選址，讓能源轉型的良善目標，不要犧牲基隆人珍貴的外木山海岸與海洋生態。

前往行政院表達訴求的守護外木山行動小組，參與單位包括台灣蠻野心足生態協會、左下角工作室、看守台灣協會、時代力量基隆黨部、社團法人野薑花公民協會、永續海洋外木山工作室、荒野保護協會、基隆市野鳥學會、基隆永續發展實踐青年行動聯盟、綠黨北北基黨部和基隆市議員王醒之、張淵翔、陳薇仲辦公室。

王醒之昨晚在臉書貼文說，現在的宜蘭之所以成為許多民眾一去再去的地方，是因為當年在很多重要的環境議題守住。1990年他剛讀大一，參加校際學生營隊到宜蘭下鄉，當時宜蘭反六輕運動已進行一段時間。

王醒之回憶，台塑集團從已故宜蘭縣長陳定南當縣長任內開始，想盡辦法希望能在宜蘭設廠無法成功。後來現任立法院長游錫堃當選宜蘭縣長，戰局除了台塑集團，又加上當時的行政院長郝柏村。郝動員行政院、立法院、宜蘭縣議會同步對宜縣府施壓，甚至用北宜高速公路預算來交換，但因為游錫堃拒發建照、拒絕核給水權，六輕最後落腳雲林麥寮。

王醒之說，基隆市長林右昌是游錫堃的子弟兵，幾個月後就要離開苦心經營8年的基隆，期盼林能學學當年游縣長的骨氣，哪怕是十分之一都好，勇敢跟中央說不，擋住填海造地，保護好這片海域。未來等林功成名就的時候，這片海仍在基隆靜靜地等著他。

王醒之認為，第四天然氣接收站的填海造陸，將對所有基隆人的海洋帶來難以回復的生態浩劫。他們願意成為基隆市政府的後盾，所以發動「基隆護海公投」，請現在的基隆市長與未來的基隆市長，對中央錯誤的政策說不。