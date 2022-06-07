羅智強隔空開火 朱立倫：概括承受、專心訪美

國民黨主席朱立倫訪美期間，桃園市長選舉紛擾不斷，台北市前議員羅智強透過臉書隔空開火，批評朱立倫領導「失格、失信和失能」；朱立倫6日下午在國務院外對記者表示，他概括承受。

在朱立倫訪美期間，台北市前議員羅智強先是高調批評強行徵召行政院前院長張善政的朱立倫是「失格、失信和失能」的領導人，呼籲張善政補正程序正義，要求黨中央辦理桃園市長市長初選，台北時間6日又突然宣布「成全」，退出市長選舉。

矛頭再三指向朱立倫，他在拜會國務院之後對媒體表示，作為黨主席一切概括承受，他希望國民黨好、大家一起更好，他會全心全意在美國訪問，不管是演講、拜會國務院，或是接下來拜會活動，都會全心全意，一起為台灣、為國民黨努力。