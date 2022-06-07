訪美國務院 朱立倫：安全、經貿等各項議題幾乎都談
國民黨主席朱立倫6日結束在華府智庫的演說後，下午造訪國務院與官員會談，朱立倫表示，雙方談了很多，議題遍及安全、經貿、科技和能源，幾乎每項都談了。
這是朱立倫在華府首個拜會行政部門，朱立倫率領訪問團自國務院C街入口進出，這場活動持續約45分鐘。
朱立倫會後對媒體表示，很高興見到老朋友，相談甚歡，希望未來持續交流，國務院恭賀國民黨成立駐美代表處，8日代表處揭牌活動也會有美方代表出席。
朱立倫以「老朋友」來形容拜會的對象，他說，打開話匣子談了很多，包含安全、經貿、科技和能源等。
記者追問這位「老朋友」是不是姓「康」（指負責台灣事務的亞太助卿康達，Daniel Kritenbrink） ？朱立倫笑了笑說，「不是第一次見面吧，對不對？」
朱立倫2015年以國民黨主席和總統候選人身分訪問華府時，曾會晤當時擔任白宮國家安全會議亞洲事務資深主任的康達。
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