華府演說未提九二共識 朱立倫：與北京「基於原則的交往」

國民黨主席朱立倫6日在華府智庫布魯金斯研究所表示，國民黨在積極備戰、全力避戰的前提下，提出國防政策三要點，包含調整軍事投資強化不對稱戰力、軍購優先因應未來五到八年的突發事件，以及將需要跨部門協調的後備動員機制提升到內閣層級並改革徵兵。這是朱立倫就任黨主席後首次說明國防政策。

此外，朱立倫表示，國民黨堅持與北京展開「基於原則的交往」，以穩定兩岸關係、降低威脅和管控風險；這個問題自烏克蘭戰爭爆發後越發急切。

通篇演說中，朱立倫未提及國民黨引為兩岸往來基礎的「九二共識」。

朱立倫藉訪美行在智庫發表「台灣未來願景」演說，闡述國民黨對美政策。他以美中關係複雜化破題，談到美台和兩岸現況均受影響，台灣的選擇不再只影響自身命運發展，地緣政治風險升高，民主危機迫在眉睫，「人們對『中國共產黨的走向』關切正在升高。」

朱立倫說，台灣位居戰略要津，若被解放軍控制可能威脅美國安全；包括半導體產業在內，台灣在資訊科技供應鏈和全球科技競爭扮演重要角色。

朱立倫說，台灣不僅是中共尋求國家統一的最後一塊拼圖，有效控制台灣更意味著能通往更廣袤的太平洋水域。

朱立倫表示：「在這個想法上，我想提醒北京的朋友，如果勝利只是為了意識形態，而非良善的結果，妥協不是基於智慧而只是因為軟弱，那麼此種動態的威脅，我們認為是行不通的，因為戰爭沒有贏家。」

他說，無庸置疑地，台灣面臨來自北京的威脅；「對全體台灣人的大哉問是，我們是要做引爆點還是穩定器？」

朱立倫說，烏克蘭戰爭爆發後，這個問題更加尖銳。他諮詢了國民黨的國防顧問小組後，提出了三個方向： 一是通過調整投資方向來提高在不對稱作戰中的能力和能量，並提出與盟邦的聯合訓練和演習計畫。其次，優先採購對近期（未來五到八年）應對突發軍事衝突必要且可獲得的防禦系統。三是將需要跨部門協調的後備動員機制提升到內閣層級，並基於戰鬥支援和城市與基礎設施防衛需求來改革徵兵。

針對北京，朱立倫說，接觸與溝通好過戰鬥和衝突；國民黨堅持，為了穩定兩岸關係、降低威脅、管控危機，與北京展開「基於原則的交往」。

朱立倫說，和國民黨執政時期相比，如今幸福時光倒退；在眼前更加困難的時刻，台灣需要信心，需要運用智慧，也需要強健的台美關係。