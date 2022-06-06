北市府網軍案 黃子哲諷：綠白互咬滿嘴毛

台北市政府「網軍」爭議持續延燒。多位民進黨議員抨擊這是拿公帑做私事，還違反行政中立。台北市長柯文哲否認有養網軍，並表示「如果我有網軍，一定是2014年民進黨幫我的。」國民黨文傳會副主委黃子哲表示，顯見柯文哲被逼急了，立馬吃了誠實豆沙包，重重反咬民進黨一口，雙邊互控養網軍的劇碼，讓人有滿嘴毛的感覺。

黃子哲指出，柯文哲2014年能順利選上台北市長，確實多虧民進黨的全力相挺，包括網軍的側翼支援與霸凌對手連勝文，柯文哲不是沒嚐過甜頭，如今若市府或民眾黨有網軍的存在與作戰，似乎並不令人意外。只是自從民進黨與柯文哲分道揚鑣後，雙方檯面上的正規對戰以及網軍暗黑勢力的互尬，宛如是恐怖情人。

黃子哲說，綠營以為撿到槍對柯猛擊，但也不想想從楊蕙如養網軍攻擊外交官、林瑋豐的反串案、有公路總局的IP修改林秉樞資料、到行政院小編作梗圖修理在野黨等 ，全都出自民進黨之手，有的甚至動用國家資源在眷養，在修理柯文哲的同時，民進黨要不要好好自我反省，向社會懺悔及道歉先，不然是在做賊的喊抓賊嗎？

黃子哲說，民進黨是網軍之亂的始作俑者，柯文哲雖曾是既得利益者，但也被修理成受害者，更應該要浪子回頭做個汙點證人，千萬別又跟著沉淪當了加害者呀！