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遭疑網軍？3員工上班滑PTT身分曝光 北市府提送考績會

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲出席市議會市政總質詢時，就議員質疑北市府養網軍一事。柯文哲表示非常確信，台北市沒有什麼網軍，網軍就是認知作戰。記者黃義書／攝影
台北市長柯文哲出席市議會市政總質詢時，就議員質疑北市府養網軍一事。柯文哲表示非常確信，台北市沒有什麼網軍，網軍就是認知作戰。記者黃義書／攝影

北市議員王閔生上周四踢爆，北市府疑似養網軍，議員今天再度質疑，市府除了他先前提出的LovError帳號，還有SagaCandina、Kuloda、peterloo等多帳號，上班時間上PTT發政治文。北市府副發言人魏文元表示，市府已明令，同仁上班時間不得處理非公務情事，後續將釐清個別同仁之違規情節，依詳細情況送考績委員會處理。

目前市府調查發現，LovError帳號是北市會展產業發展基金會一名林姓員工；還有觀傳局一名宋姓科員也使用SagaCandida、Adlib帳號；交通局運輸資訊林姓科長使用kuloda帳號；還有工務局新工處一名黃姓員工上班時間玩PTT，甚至疑似推文攻擊執政黨。

副發言人魏文元表示，市府將依據議員要求，8日送交調查報告給議會，未來也會針對同仁加強宣導，若再發現違失事實，查明後絕不寬貸。

對於有同仁上班時間玩PTT，北市觀傳局表示，該名宋姓科員表示發文只是抒發心情感想或張貼新聞，沒有發表過與業務、市政相關的言論，刪文行為是不願再被議論。

交通局也表示，林姓科長上班期間從事非公務行為，將提送考績會議處，對於其言論是否有網軍行為、帶風向？目前正由資訊局調查中。

工務局表示，黃姓員工已坦承帳號為其所有，清查後發現同仁去年有一次於上班時間上PTT發布政治言論，屬於個人行為且非常不當，將循程序送考績會議處。

北市 PTT 觀傳局 網軍 柯文哲

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