身分曝光！北市府3員工爆上班滑PTT 違失提報考績會

台北市政府屢爆有員工上班時間在PTT上發表政治言論，遭議員質疑為網軍。接連被揭露的員工所屬相關局處表示，於上班期間從事非公務行為屬違失，將提送考績會議處。

民進黨台北市議員王閔生日前揭露，PTT上有LoveError等帳號發文造謠帶風向。市府調查後發現，帳號是由台北市會展產業發展基金會林姓員工所有，林姓員工沒有造謠，但有說謊，已送人事評議委員會討論懲處。

網紅「四叉貓」日前接連在臉書上發文指出，還有觀傳局宋姓科員（SagaCandida、Adlib）、交通局運輸資訊科長林育生（kuloda）、工務局新工處黃姓員工（s50256nt、NCKUkobe），都在上班摸魚玩PTT，推文攻擊執政黨。

王閔生今天在市政總質詢上再提出，Paterloo、Tapqou等帳號都用過市府的IP，在上班時間發文幫民眾黨、台北市長柯文哲講好話，讓外界質疑民眾黨用市府的錢養網軍。

對此，台北市政府副發言人魏文元接受媒體聯訪表示，市府已明令，同仁上班時間不得處理非公務情事，後續將釐清究竟有多少公務員上班時使用PTT，並調查情節及詳細情況，送考績委員會處理。

魏文元說，市府將依據王閔生要求，8日送交調查報告給議會，未來也會針對同仁加強宣導，若再發現違失事實，查明後絕不寬貸。

觀傳局說明，宋姓科員表示，發文只是抒發心情感想或張貼新聞，沒有發表過與業務、市政相關的言論，且已近一年未使用過PTT，被網友討論的「請於108年12月15日前提報執行成果」一文，是把PTT當記事本打草稿後誤發，刪文行為則是不願再被議論。

觀傳局表示，已在局內會議提醒同仁不要在辦公室觀覽與公務無關的網站，宋姓科員被制止後已無上班使用PTT的情事，也自承沒有網軍行為，若後續發現再有違失，會提報考績會議處。

交通局回應，已得知林育生於上班期間從事非公務行為，將提送考績會議處，至該林育生發言是否等同於外界所說的網軍，目前由資訊局進行調查中，若結果認為確有從事網軍行為，再進行檢討議處。

工務局表示，黃姓員工已坦承帳號為其所有，清查後發現同仁去年有一次於上班時間上PTT發布政治言論，屬於個人行為且非常不當，將循程序送考績會議處。