柯文哲說「台北交通7年一樣爛」 林佳龍：拋棄本位主義就有解

台北市長柯文哲日前在市議會總質詢時指出，他執政7年多來北市交通「一樣爛」。交通部前部長林佳龍今天表示，他認為北市交通「是有解的」，關鍵是拋棄本位主義，並像「無人機」一樣以更高的高度去看，就可以看到北市的任督二脈。他也說，他認為擔任台北市長，其實要有行政院長的高度，才能有跨區域的格局。

林佳龍今晚接受媒體人蔡詩萍的廣播專訪，談到柯文哲說台北市交通「7年來一樣爛」，林佳龍說，內科交通其實有解，內科光是每天早上進出通勤就有80萬人，但人流、車流如何分流，要用系統化的解決方案，他提出三支箭，包括捷運延伸、高速公路閘道改善及智慧交通解決塞車。

林佳龍說，內湖現在有文湖線，但是是中運量的高架捷運，很少人搭，未來可以讓三條捷運都串連到內湖，包括綠線延伸，地方都找好了，只要從松山站北延三站；第二是已核定的捷運東環有一條可以往內湖延伸；第三是現在基隆捷運整合之後，可串聯南港、汐止並通到東湖，又是一條捷運路網。

主持人問，那短期內怎麼辦？林佳龍說，短期內可讓上下交流道時，高速公路閘道取消路肩，變雙車道，他在台中市都做過。此外使用智慧交控，讓跨縣市交通號誌都可以連鎖。

林佳龍說，他認為應該要把內科生活機能改善，讓很多人留下吃晚餐，很多人就不用下班時間去塞，內科也可以有PUB、有社會住宅，就不用一直進出，減少人流就減少車流。

主持人問，這些支票開出來，實踐能力是關鍵，4年到8年可能看到結果嗎？林佳龍說，絕對可能，他在台中市也曾提出打通交通瓶頸路段，改善交通效益都達到五成以上，他說，台北環線在這幾年陸續會好，進出內科可使用「點對點公車」，不要每站停，也不要浪費很多時間。

林佳龍說，他當過台中市長，當過交通部長，家也在台北40、50年，知道台北的痛在哪裡。他判斷4年可以治標，8年可以治本，現在是解決台北交通的黃金時間，他也提出應該讓市民使用智慧交通月票，鼓勵搭乘公共運輸，「事實上是有解的」。

主持人又問，同樣觀念難道柯文哲沒有想過嗎？跨越縣市是不是有不同政黨的考量？跨域思維就可以解決的了嗎？林佳龍說，他擔任交通部長時，幫忙解決北北基桃交通問題，所以他認為台北市長要有行政院長的高度，「要整合別人」，像現在雙北1280元月票，基隆或桃園要進來就沒辦法，交通部有國道基金，就可以補這個票差，讓基隆、桃園人也可以使用。

林佳龍也說，台北捷運環線快要好了，但有沒有超前部署？北市應該跟客運公司一起檢討路網、路權，補助解決票差，不要那麼本位主義，心態是這樣，就會跨域整合。

主持人問，機車問題如何解決？林佳龍說，電動機車也是現在政府的政策，他主張首都圈捷運、台鐵、公車、公共自行車組成的MR. B&B（Metro、Rail、Bus、Bike）系統，必須跨域整合、加速升級。他也說，「機車瀑布」是台灣特殊景象，但不足以引以為榮，他有決心讓機車族有路可走，應該讓機車電動化、公用化。

主持人問，「如果不是你來選，這些方案願意提供給同黨候選人參考嗎？」林佳龍說，「會啊，民主選舉要有願景，不能只是在等人，不管是等我還是等別人。」

林佳龍說，交通之外，關於經濟、住宅及文化的想法他都有，其他政黨想要參考，他也很樂意。