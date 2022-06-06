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遭批「容共抗俄」 國民黨要台灣基進成員好好讀書

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
國民黨文傳會副主委黃子哲。圖／報系資料照
國民黨文傳會副主委黃子哲。圖／報系資料照

台灣基進今天質疑，國民黨是「容共抗俄」，怎麼會創黨就「親美」？國民黨文傳會副主委黃子哲今表示，國民黨確實是與美國擁有緊密連結的親美政黨，相關陳述全然本於歷史事實，請台灣基進成員們好好讀書，瞭解國民黨與美國的關係歷史再發言。

黃子哲指出，黨主席朱立倫訪美一再強調，國民黨從創黨就是親美政黨，完全是基於歷史的事實陳述，反觀台灣基進說的「容共抗俄」實在不知所云。若自詡為本土的台灣基進成員們好好念書，就不會隨口暴露出無知本質，要學民進黨抹紅他人，台灣基進還有很長的路要走。

黃子哲表示，歷史上，國父孫中山當年曾有「聯俄容共」政策，但不知台灣基進說的「容共抗俄」所指為何，究竟是哪裡上的歷史課有教？拿這種自創的名詞批評他人，暴露出台灣基進成員不學無術的本質，令人大開眼界。

黃子哲質疑，台灣基進再次抹紅國民黨，拿國共歷史上的合作來說嘴，卻不提國民黨反共抗俄的歷史，包括國共多年內戰，國民黨領導保衛台灣、對抗赤化的史蹟，選擇性的誤導說法，純屬毫無價值的口水，實在不值一駁。

黃子哲表示，國民黨創黨在美國檀香山，領導8年對日抗戰，中華民國成為聯合國創始會員國，到遷台後的保衛台灣、建設台灣，多年以來，從歷史價值淵源還是曾經並肩作戰的記憶，國民黨確實是與美國擁有緊密連結的親美政黨，相關陳述全然本於歷史事實，請台灣基進成員們好好讀書，瞭解國民黨與美國的關係歷史再發言。

國民黨 台灣基進 美國

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