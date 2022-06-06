唯一不及格！滿意度43.7 柯文哲：這分數突出到奇怪

「遠見雜誌」日前公布縣市長施政滿意度調查，台北市長柯文哲只拿3.5顆星，柯的滿意度也僅43.7%、施政分數61.9分，全台最低，還有25.6%受訪民眾希望柯文哲退休。柯文哲今赴議會總質詢，議員江志銘問柯文哲意見，柯文哲說，「這個分數太突出了，分數突出到有一點奇怪。」

對於遠見民調柯文哲再度吊車尾，柯文哲的滿意度也是全國縣市首長唯一60分以下，僅有43.7分，柯文哲說，「這個喔，我第一次看到這個數字，嚇一跳，之前沒看過，這個分數太突出了，不是啦，這個分數突出到有一點奇怪，我沒有說質疑，但這個分數太奇怪了。」

柯文哲說，今年防疫，他做的判斷都是對的，也遭議員轟柯文哲自我感覺良好，柯還是忍不住說，「這個分數，我看到也嚇一跳，這分數太突出了，我要知道，它是怎麼做出來的。」

議員也問柯，會不會覺得不服氣？會不會認為是蔡政府國家機器抹黑？柯回，不會不會。