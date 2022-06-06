議員追問有無花錢養網軍 柯文哲：若有一定是民進黨幫我的

北市府是否養網軍持續延燒，議員陳怡君連番追問此事，台北市長柯文哲說，「如果我有網軍，一定是2014年民進黨幫我的。」至於PTT裡來自北市府IP的言論，資訊局表示，IP可以認定是從北市公務閘道出去，但言論倘有違反公共利益，應讓發文者負責任。

柯文哲今赴北市議會備詢，陳怡君問及柯文哲敢不敢承認沒有花錢找網軍？柯文哲說，「我怎麼會有錢。」陳怡君再問，是否從選舉到現在沒有花錢買過網軍，或是有網軍輔助選舉、攻擊議員等，柯文哲說，「如果我有網軍，一定是2014年民進黨幫我的。」

陳怡君表示，之前有議員發現北市府在PTT上發文網友LoveError，IP來自北市府，她最近找到一個網軍也來自台北市政府IP117.56.178.80的magelinus，質疑這是最新找到的北市府網軍。

陳怡君指出，該網友上班時間發文，更在2018年稱當時的大學姐很辛苦，還指出市府很多人在網路上分工合作，有人打臉民嘴、有人緊盯柯P等，2018年8月22日18時下班前，該網友在政黑版罵議員簡書培，所有文章都在替遠雄講話，隔天上班再轉發至八卦版，再罵簡書培想去會勘大巨蛋有問題等。

陳怡君表示，這是有組織性作為，而且這就是北市府的人所發的文章、就是北市府的網軍，質疑這樣的行為是否柯文哲授意。

柯文哲表示，質詢要有邏輯這到底有什麼關係？網友講的話跟今天質詢有什麼關係？陳怡君質疑，公務人員上班時間上網對嗎？柯文哲表示，「你知道這是誰？」陳怡君說，要查清楚啊。

柯文哲表示，上班時間用PTT，就是大家太閒，經過這個事件大家會小心，上班時間就上班時間，這就是變成規範。陳怡君批評，「什麼叫小心，前市長郝龍斌時代有人在上班PTT嗎？」

資訊局長呂新科表示，IP可以認定是從北市公務閘道出去，但不代表背後內容跟言論判斷，倘言論有違反公共利益，應該針對發文，讓發文者負責任。