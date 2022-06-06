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聽10個錄音檔願簽不外流切結書 恩恩爸：譯文不足夠還原事發經過

恩恩爸願切結取得錄音檔 新北消防局長指受限2規範

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北消防局長黃德清說，尊重林父的說法，但報案的資訊受政府資料公開法、資訊保護法的規範，才會請林父來消防局聽。記者劉懿萱／攝影
新北消防局長黃德清說，尊重林父的說法，但報案的資訊受政府資料公開法、資訊保護法的規範，才會請林父來消防局聽。記者劉懿萱／攝影

中和2歲童恩恩的林姓父親今早赴新北市消防局聽錄音檔，並提出願簽切結書以帶走錄音檔。新北消防局長黃德清說，尊重林父的說法，但報案的資訊受政府資料公開法、資訊保護法的規範，才會請林父去消防局聽。副市長劉和然也說明，若林父想再聽錄音檔，會由專人送去新竹

劉和然今日在疫情記者會上表示，林父今日上午10時左右至消防局，先提出想參觀勤務中心，市府立即安排，參觀完後才聽錄音檔，並清空會議室，只留勤務中心主任幫忙操作電腦。8通電話約30分鐘，林父花一小時聽完做筆記，並提出一些問題，比如8通電話拆分成10個檔、願簽切結書以帶走錄音檔等等。

劉和然表示，電話拆分是因為中間有兩通轉接給護理師、救護員，錄音會重新計算。至於林父願簽切結書帶走音檔，黃德清則表示，尊重林父的說法，但報案的資訊受政府資料公開法、資訊保護法的規範，才會請林父來消防局聽。

劉也重申，市府一直不希望林父舟車勞頓跑這一趟，本來是希望可以由局長到新竹跟他說明，若林父想再聽錄音檔。也可以由專人送去新竹聆聽。

新竹 劉和然

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