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影／殉職學官父親忍喪子之痛 親向總統提2建議

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
不幸殉職的空軍少尉學官徐大鈞今火化，羽化成仙；徐父徐百山指出上午向低調南下慰問的蔡英文總統提出2項建議。記者石秀華／攝影
不幸殉職的空軍少尉學官徐大鈞今火化，羽化成仙；徐父徐百山指出上午向低調南下慰問的蔡英文總統提出2項建議。記者石秀華／攝影

空軍少尉學官徐大鈞上月31日駕駛AT-3教練機單飛，不幸在高雄市岡山區田厝一路失事殉職，徐大鈞遺體今天下午火化，蔡英文總統上午低調南下慰問家屬；徐大鈞父親透露，當面向總統提出2項建言，盼各界勿給空軍太多壓力，以及希望日後能調整空軍官校飛行生學制，給學生多一些受訓時間。

不幸殉職的徐大鈞，今天下午在父母和妹妹及親友送別下，進行火化，走完人生最後一程。

蔡英文總統今天上午未公開行程，低調先南下高雄慰問家屬，徐大鈞父親徐百山下午在兒子羽化成仙後，接受媒體採訪，對於是否在總統慰問時提出建言，徐父說，他對總統表達，首先對這件事情，各界勿給軍方太大壓力。

徐父表示，這一路以來，空軍處理事情都非常好、非常細膩，發生事情後，空軍後續一定會承擔來自各方的壓力，他向總統表示，「希望大家多一點寬容，因為沒有人願意這樣的事情發生」。

徐父並指出，因為剛好蔡總統在現場，他也針對空軍官校飛行生一些受訓過程，在學制上應有所調整，他將家屬的感覺向總統作出不成熟的建議，希望在學生受訓過程的時間，能有更多充裕的時間ˊ。

對於外界質疑AT-3教練機太老舊，是否也認為是造成此次失事的原因，徐父說，發生意外原因很多，教練機的維護相信都很專業，不能每次發生事情，就將責任怪在飛機老舊，在國外有老舊飛機還在使用中，這事情是全面性的，不覺得是單一原因造成。

空軍 徐大鈞 AT-3

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