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議員再轟5帳號疑網軍 柯文哲否認：只不過上班太閒了

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議員再轟5帳號疑網軍 柯文哲否認：只不過上班太閒了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲出席市議會市政總質詢時，就議員質疑北市府養網軍一事。柯文哲表示非常確信，台北市沒有什麼網軍，網軍就是認知作戰。記者黃義書／攝影
台北市長柯文哲出席市議會市政總質詢時，就議員質疑北市府養網軍一事。柯文哲表示非常確信，台北市沒有什麼網軍，網軍就是認知作戰。記者黃義書／攝影

台北市議員王閔生持續追問北市府是否養網軍？王說，除了先前提出的LovError，市府還有SagaCandina、Kuloda、peterloo等五個帳號，上班時間上PTT發政治文，疑似帶風向？市長柯文哲說，「我很確信台北市政府沒有什麼網軍，不過上班時間太閒了，還可以上PTT，這個就...」。

上周四，議員王閔生踢爆北市府疑似養網軍，王閔生今天總質詢，再度追問柯文哲，公務員上班時間從事非公務，柯文哲回「不可以」；公務員違反行政中立？柯回「不可以」，若網路散步不實訊息是否嚴辦？柯說「對」。

王閔生說，他上周僅指出LovError這個帳號質疑網軍，北市府是否嚴格懲處？柯表示，上班時間上網一定不對，這是這樣，他非常確信台北市政府沒有什麼網軍，不過上班時間太閒了，可以去上PTT，這個就。」

另外，針對北市府當天晚間發新聞稿，表示使用LovError帳號的林姓員工PO文的內容是親身遭遇，非造謠，純粹發抒個人不滿情緒？議員質疑，這名林姓員工稱台大醫生說會呼吸還能走就是輕症，對醫囑提出質疑，還說衛生局區公所都沒關心，確診都沒支薪，會展基金會回應，同仁有坦言，基金會沒支薪這一部分，承認說謊。

台北市會展產業發展基金會表示，確實有去查，這名同仁確實是在上班時間上網，確實他家有五口都收到確診證明，本人也確診，也有醫院診療書，都有這個事實。基金會今天早上也召開人評會，該同仁102年5月2日進入基金會工作，有21年的PTT經驗，這名同仁也坦承上班時間上PTT，願意接受懲處，

另外，議員也點出除這名林姓員工，還有2019年SagaCandina帳號，有網友也查是來自台北市政府；還有帳號Tapqou發文內容打藍打綠，幫民眾黨拉票；還有帳號Kuloda上班時間發文，也幫柯文哲拉票；還有帳號peterloo等五個人，用市府特殊IP發文過，甚至都是在上班時間發政治文。

議員轟，公務員要行政中立，雖也可以罵政黨，不過這麼多在網路上發政治文的，網友、社會大眾都覺得在帶風向，民眾黨要養網軍他沒意見，但卻是拿人民公帑，就會遭到排山倒海質疑，要求市府今天晚上七點前給答案，因北市府有五個帳號在上班時間發發政治文。

柯文哲回應，這他回去查查看，「我跟你來講，根本就不應該質疑。」

台北市長柯文哲今赴議會總質詢，議員王閔生持續追問北市府是否養網軍？圖／記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今赴議會總質詢，議員王閔生持續追問北市府是否養網軍？圖／記者林麗玉／攝影

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