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民調六都吊車尾 柯文哲：兔子也不敢跟烏龜比游泳
「遠見雜誌」日前公布縣市長施政滿意度調查，台北市長柯文哲只拿3.5顆星，滿意度也僅43.7%、施政分數61.9分，全台最低，還有25.6%受訪民眾希望柯文哲退休。柯文哲今天說，不曉得這分民調打什麼分數，要看測什麼東西，還是「要看比什麼項目，兔子也不敢跟烏龜比游泳。」
柯文哲今天赴議會總質詢，對於遠見民調再度吊車尾，柯表示，若以客觀標準，台北市一定第一，柯也坦言，這些數字這2、3年來民調都差不多一樣。
北市研考會主委黃銘材則表示，遠見的民調有分主觀、客觀民調，這次公布的是主觀部分，但實際上民調還是要看長期，研考會每半年都會對市長做施政滿意度調查，基本上都有50%至60%間，黃表示，不能只看單一民調決定到底好不好，不同的都市也不能比較。
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