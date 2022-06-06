今年第一季文宣全委託華視 陳吉仲：都透過公開招標

根據農委會提交給立法院今年第一季政策宣傳報告，第一季總金額261萬餘元的文宣花費，全數交給華視，遭批獨厚特定媒體；農委會主委陳吉仲今天表示，全都經過公開招標，認為報導是媒體炒作，與事實不符。

陳吉仲今天參加記者會時表示，有關農委會相關的文宣，都經過立法院審查，該刪減也都接受，所有項目都是公開招標，農漁業從生產到銷售，有很多議題要跟農漁民與消費者說明，所有政策行銷文宣，不只依照法律相關規定辦理，所有執行都針對農漁民跟消費者。

陳吉仲說，所有宣傳已經過立法院多次檢驗，希望外界不要用媒體報導炒作，好像農委會有很多行銷費用，他說，這完全與事實不符合。

根據農委會資料顯示，今年第一季文宣費用從社群媒體運營、打假、影音製作、廣告投放等所有媒體宣傳，全都交給華視執行。

華視近期頻頻出包外，拿政府標案寫獨家惹議，日前，立委也發現，農委會今年委託華視進行網路操作，除了影片製作和廣告投放，光社群媒體維運經營費用，去年超過400萬元，今年可能將近600萬元，是勞保局的三倍之多。