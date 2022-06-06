被評兩岸交流代言人？柯文哲冷笑：敵軍在施行反間計？

國民黨台北市議員參選人蔣萬安日前提到，兩岸辦雙城論壇有三前提，北市議員吳沛憶今問柯文哲是否認同三前提？還有近期中評社評柯文哲才是兩岸交流派的代言人，質疑蔣萬安太靠近民進黨，柯成藍營處理兩岸關係照妖鏡？柯先笑兩聲，反問「這是誰寫的？敵軍在施行反間計？」

柯文哲說，這是常常這樣，他對雙城論壇的態度，「就是你講你的、我做我的」，柯說，「我很奇怪，跟大陸關係好的，我還不算排在前面。」

對於蔣萬安提出續辦雙城論壇三前提，包括中共不擾台、對台灣釋出善意、雙方地位對等，議員問柯文哲認不認同？柯說，雙城論壇到現在，對等、尊嚴是基本條件。

柯文哲說，北市府舉辦雙城論壇都謹守分寸，都是在城市交流層面，都處理民生議題，並沒有往上處理，比較少那些爭議。柯說，雙城論壇策略上，應該是有問題才要處理，沒問題反而不需要處理，但現在看起來，問題還是蠻多的。