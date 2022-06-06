民進黨屏東縣黨部主委交接 周春米：團結延續屏東驕傲

民進黨屏東縣黨部今舉行前後任主任委員交接儀式，主任委員、縣議員許展維期滿卸任，新任主任委員縣議員羅平道今正式就任。民進黨屏東縣長參選人周春米受民進黨中央黨之託，以中執委的身分出席擔任監交人，周春米現場喊話，盼全黨團結延續屏東驕傲。

周春米強調，「清廉、勤政、愛鄉土」是民進黨創黨價值，也是她從政初衷，也希望未來所有「屏東隊」成員，秉持這樣的精神努力打拚。初選難免有競爭，但這些對話促成火花與進步，都會是「屏東向前」的養分。相信「屏東隊」一定能夠團結打造屏東「希望城市」，讓屏東繼續向前。

許展維說，他從2018年接下主委重擔一職，過去四年任內兢兢業業的推動黨務。除擔當議會黨團、屏東縣政府、黨中央與地方幹部的溝通橋樑外，並接下屏東縣競選總部執行總幹事一職，連續輔選2018年五合一及2020年總統立委2場大型選舉，達成蔡英文總統連任，另更交出2席不分區、2席區域及山原共5席當選，締造屏東縣最多席立委的好成績。

許展維說，其中，民進黨首次提名國小校長伍麗華參選山地原住民立委，在屏東隊長、縣長潘孟安帶領，他配合選務工作展開142天上山下海全台跑透透的輔選行程，創下全國首位來自屏東的山原立委的當選佳績。

周春米說，感謝許展維擔任主委時無懼任何困難，協助縣長潘孟安連任，並在2020年大選打出漂亮一仗，創造紀錄讓民進黨能夠在屏東贏得首位山地原住民立法委員。

周春米說，感謝新任的主任委員羅平道，羅平道個性內斂實在，問政、服務表現有目共睹。羅平道出任黨部主委，無論是縣長的選舉，或縣議員選舉的協調與席次最大化，相信能團結全黨，繳出亮眼成績單。

周春米說，屏東縣在縣長潘孟安治理下，執政成績斐然，擦亮「綠色執政，品質保證」的招牌。無論是競選團隊，還是地方黨部都會兢兢業業，爭取縣民認同，延續屏東的建設。