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斯洛伐克訪台 蘇揆：見證中國說照顧台灣人健康是謊言

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）表示，斯洛伐克支持台灣，這次來訪就是最好的證明。記者黃仲明／攝影
斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）表示，斯洛伐克支持台灣，這次來訪就是最好的證明。記者黃仲明／攝影

行政院蘇貞昌今上午接見「斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團」。他在致詞時指出，訪團此次訪台親身見證，台灣醫療進步，而中國所謂「照顧台灣人健康」的說法都是謊言，不是事實；中國一直用政治問題阻擋台灣參與世界衛生大會（WHA），都是無理的行為。

蘇貞昌表示，台灣與斯洛伐克過去這段時間有非常多互動，國發會去年組成訪團訪問斯洛伐克，並受到很好的接待與重視；斯國經濟部次長也不畏中國打壓，搭乘行政專機直飛台灣，就經貿方面有很多重要協議簽署。

斯洛伐克國會副議長勞倫契克則感謝台灣捐贈口罩，斯洛伐克也願意回贈AZ疫苗幫助台灣，台灣持續朝民主繁榮與光榮的未來邁進，這點與斯洛伐克一致，因此彼此的關係愈來愈近。也基於台灣醫療、科技進步的精神，斯洛伐克支持台灣公平參與WHA。

勞倫契克表示，台灣成為斯洛伐克愈來愈重要的經濟夥伴，遠比共產中國重要得多，他們希望台灣有和平的未來，尤其中國的擴張主義作為，當俄羅斯入侵烏克蘭之際，對台灣有相似意圖的國家，應該看看全球民主陣營對俄羅斯的行為有哪些反應。他們有義務與民主陣營堅定站在一起，共同守護民主，為兩國人民帶來最大福祉。

布拉提斯拉瓦省長德若巴提到，期待此行與高雄簽署夥伴關係協議，希望雙方在科技、教育上緊密合作。蘇貞昌特別提到，高雄發展潛力十足，市政建設突飛猛進，市長陳其邁和德若巴一樣，曾擔任過國會議員，並曾任行政院副院長，有很好的政績受到人民歡迎，並稱讚德若巴很會選擇夥伴城市。

斯洛伐克 蘇貞昌 行政院

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