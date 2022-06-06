朱立倫：國民黨一定要爭氣、站起來 不能再有個人私心

正在美國華府訪問的國民黨主席朱立倫，美東時間5日晚間出席華府僑宴，他在致詞時表示，國民黨一定要爭氣，一定要站起來，不但年底選舉要贏，2024年更要能重返執政。年底贏，2024才能打下基礎，更要無私無我的，讓國民黨最強的候選人能夠贏得勝選，「這才是我的目標」。

朱立倫強調，今天的國民黨不能再有個人，不能再為私心。年底選舉要靠大家一起來，他會無私無我，努力的推出最好的候選人，過程當中，要罵都罵他，要批評都批評他，但他強調一件事，「我絕對是無私無我的為國民黨年底的勝選來努力」。

另外，根據國民黨發布新聞稿，朱立倫美國行第一站於6月2日訪問美國史丹佛大學「胡佛研究所」（Hoover Institution），並與各界學者、專家座談，學者們也提出對於台灣年底地方選舉的關切。

朱立倫表示，目前國民黨除了在地方有超過三分之二縣市的執政權以外，也陸續提出優秀候選人挑戰收復曾執政的直轄市與各縣市，對年底選情是審慎樂觀，反而民進黨在諸多重要縣市特別是北部目前還無法整合提名候選人，國民黨有信心依靠理性路線與政策願景爭取大多數民眾的支持。

朱立倫在華府向僑界宣佈，從今以後不但國民黨重返華府，而且駐美代表處能夠真正的代表國民黨，代表中華民國的聲音，告訴全世界的朋友們，國民黨永遠永遠在美國，永遠在華府。

朱立倫表示，國民黨要讓美國朋友很清楚知道，中國國民黨是最熱愛民主自由的政黨，是跟所有西方民主政黨走在一起，堅定的站在一起，捍衛中華民國、守護民主自由的政黨，為了中華民國願意犧牲奉獻，但是絕對不能夠被民進黨污衊成所謂的會出賣台灣的政黨，絕對沒有這回事情。