藍營要求陳時中為24小時火化謝罪 綠營：為亂而亂
國民黨今天上午召開記者會指出，確診死亡者24小時內火化的作法實施了兩年多，如今衛福部長陳時中才說「從沒要求」，要陳時中向國人謝罪。民進黨立委許智傑說， 藍營藉此要求陳時中下台，根本就是為亂而亂，而不是對症下藥，希望國民黨回歸理性問政，才是人民所需要的。
許智傑說，新冠肺炎是法定第五類傳染病，原來的新冠病毒和變種Alfa及delta造成死亡率高，遺體宜儘速火化以免傳染給家人，各地衛生局也會勸導盡量在24小時內火化，現在omicron重症及死亡率低，指揮中心可以滾動式修正，研究取消其為第五類傳染病。
民進黨團幹事長鄭運鵬說，根據傳染病分類措施，因伊波拉病毒死亡的才需24小時入殮並火化，但新型A型流感及新冠肺炎則是24小時通報，
屍體處置方式是火化，或是報請地方主管機關深埋，只因傳染的風險很高，有另外要求要兩層密封袋。
鄭運鵬說， 副指揮官陳宗彥去年回記者問題時說實務上是24小時火化，並無這樣規範，只是24小時火化已是習慣， 陳時中並無要求，也不是不近人情，造成遺憾很不捨。
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