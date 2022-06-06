【重磅快評】民進黨的良心只夠替恩恩討公道

一個多月前，中和兩歲男童恩恩確診死亡，他因父母確診無法自行就醫，苦等三小時救護車才抵達。當時陳時中回應要民眾自主應變，引發民怨；最近，民進黨黨工與民代突然良心發現，協助恩恩爸討公道。怪的是，他們矛頭對準新北市府，全都忘記阿中早已拍板定案，「一切都有按規定，沒有延誤就醫，沒有消失的三小時」。

四月疫情大爆發，中央地方救護機制無法因應居隔暴增的突發狀況，被質疑制度殺人。民進黨對此裝睡沒看見，欣然接受陳時中死不認錯，現在又滿腔義憤要替恩恩找回「消失的81分鐘」，堅持新北消防局交出電話錄音，黨副秘林鶴明帶頭空戰侯友宣。這其實是打臉陳時中，證明他四月時「暗崁」案情，未審即判。然而，這麼大的冤情，只算到新北市府就止步，恩恩能瞑目嗎？

事實上，恩恩不治後，指揮中心立馬修改就醫指引，讓居隔者在生命危急時可出門就醫。若真如阿中所稱沒有延誤，何必多此一舉？一條小生命犧牲，只換來指揮中心後知後覺的補破網，無人負責。大官們看輕兒童染疫風險，沒有全面檢討就醫程序，才會有後來基隆兩歲男童「高燒六小時」的死亡悲劇。

基隆男童高燒42.4度，就和洪仲丘死前一樣的體溫，六小時內被五家醫院以沒有病床拒收，等到北榮點頭接治，半夜送達後搶救不治。指揮中心說不缺床，是基隆市府不會用新的緊急聯絡系統，衛生局不認帳。如此各說各話，家長悲憤無力，偉大的黨可還有多餘的良心幫忙討公道嗎？

類似恩恩處境的，還有一名基隆癌婦，在家發燒三天，一樣碰到在1922、衛生局、119之間來回折騰。比恩恩更慘的是，她病情反覆，兩天兩進兩出醫院，院方拒絕住院，第三天在家整天發燒，翌日下午家人返家發現癌婦已逝。她的家人和恩恩爸一樣，要基隆市政府給交代，卻只得到一句「尊重醫院判斷」。綠營黨工對新北疫死個案義不容辭，卻對自家執政的基隆一再「有醫院救不了人」裝聾作啞。

民進黨總是在疫情爆發時，召喚網軍凌虐不滿民意，今年還把排隊買快篩劑的民眾譏貶為乞丐，等到「很多孩子走了」，總算喚起黨的「良心」，關心起疫歿病童。但偌大個執政黨，只替確診枉死的恩恩找真相，無視其他不公不義，難怪被人笑話是政治操作，討公道先看顏色。如今，兩千多具燒辛酸的確診者大體，正捲起一片不平冤鳴，黨若真是良心未泯，就替這些遺族們好好地向指揮中心討個公道吧。