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「言責已盡」不想為難張善政 羅智強：未來路要再沉澱

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
台北市前市議員羅智強（中）由市議員舒翠玲（右）、黃敬平（左）平鎮祈福行腳。記者曾增勳／攝影
台北市前市議員羅智強（中）由市議員舒翠玲（右）、黃敬平（左）平鎮祈福行腳。記者曾增勳／攝影

台北市前市議員羅智強昨天抨擊黨主席朱立倫、喊話桃園市長參選人張善政後，他今天上午繼續桃園行腳，媒體問及是否脫黨或參選市長、還是專心抬轎？羅表示，大家想像力很豐富，祝福就是希望國民黨好，他該說的話說了，「自己未來的下一步路，我再沉澱一下」。

羅智強今天上午由桃園市議員舒翠玲、黃敬平陪同，從平鎮區出發續進行桃園祈福行腳，羅表示，他提出第一策，前天看到張善政臉書，應該是軟性拒絕，他就沒必要再提第二策、第三策，「我不想為難張院長，我的言責已盡」。

羅表示，程序正義對他來說，不只是公平問題，也是重新讓民意檢驗的機會，對黨、對個人都是好事，人有自己的看法、也要尊重別人的看法，如果張善政院長不作此想，他就不必再提第三策、第三策去為難張，他已把該說的話，言責盡了，其他就是尊重張、尊重各方的意見，從今天開始專心走桃園、關心疫情、祈福桃園，繼續努力深耕行走，希望各方都有智慧讓一切風風雨雨完美解決。

媒體問及張善政是否再找過他溝通？羅智強未正面回答、表示，他不會透露任何各方之間協調、溝通細節這部分細節。

媒體再問是否對國民黨失望、或黨內有人來溝通？羅強調，他該說的話都說了，從今天起好好走桃園，「祝福國民黨找到更好的方式面對現在問題，也祝福張善政找到更好方式面對接下來的挑戰」。他說，自己未來的下一步路，需要再沉澱一下，有新想法再對外說明。

台北市前市議員羅智強（中）由市議員舒翠玲（右）、黃敬平（左）平鎮祈福行腳。記者曾增勳／攝影
台北市前市議員羅智強（中）由市議員舒翠玲（右）、黃敬平（左）平鎮祈福行腳。記者曾增勳／攝影
台北市前市議員羅智強（中）由市議員舒翠玲（右）、黃敬平（左）平鎮祈福行腳。記者曾增勳／攝影
台北市前市議員羅智強（中）由市議員舒翠玲（右）、黃敬平（左）平鎮祈福行腳。記者曾增勳／攝影

桃園市長 張善政 羅智強

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